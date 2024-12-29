Слюсарь сообщил о последствиях падения беспилотника в депо в Сальске

Posted 29 декабря, 11:32
Published 29 декабря, 11:32
Modified 29 декабря, 11:34
Updated 29 декабря, 11:34
Около 14.10 мск глава региона сообщил о падении вражеского БПЛА на территории локомотивного депо. На месте происшествия нет возгорания, среди людей также пострадавшие отсутствуют. Однако в здании на территории депо выбило стекла.
На место падения вражеского дрона направили сотрудников дежурных служб.
При этом около полудня 29 декабря система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Усть-Донецком районе. Там обошлось без разрушений на земле и без пострадавших.
В комментария в телеграм-канале врио губернатора жители региона благодарят военных за своевременное реагирование на угрозы врага.