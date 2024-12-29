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Posted 29 декабря, 11:32

Published 29 декабря, 11:32

Modified 29 декабря, 11:34

Updated 29 декабря, 11:34

Слюсарь сообщил о последствиях падения беспилотника в депо в Сальске

Слюсарь сообщил о последствиях падения беспилотника в депо в Сальске

29 декабря 2024, 11:32
Фото: ru.wikipedia.org. Слюсарь сообщил о последствиях падения беспилотника в депо в Сальске
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал об атаке очередного вражеского беспилотника в Сальске. Там БПЛА упал на территории депо.

Около 14.10 мск глава региона сообщил о падении вражеского БПЛА на территории локомотивного депо. На месте происшествия нет возгорания, среди людей также пострадавшие отсутствуют. Однако в здании на территории депо выбило стекла.

На место падения вражеского дрона направили сотрудников дежурных служб.

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При этом около полудня 29 декабря система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Усть-Донецком районе. Там обошлось без разрушений на земле и без пострадавших.

В комментария в телеграм-канале врио губернатора жители региона благодарят военных за своевременное реагирование на угрозы врага.

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#Ростовская область#Транспорт#Сальск#БПЛА#Беспилотники#Усть-Донецкий район#Новости СВО#Атака БПЛА#Происшествия#Юрий Слюсарь
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