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Posted 29 декабря, 16:22

Published 29 декабря, 16:22

Modified 29 декабря, 16:24

Updated 29 декабря, 16:24

Сразу четыре легковушки и автобус попали в ДТП в Ростове

Сразу четыре легковушки и автобус столкнулись в Ростове-на-Дону на Западном

29 декабря 2024, 16:22
Фото: 1MI. Сразу четыре легковушки и автобус попали в ДТП в Ростове
В Ростове-на-Дону на Западном попали в ДТП четыре легковых автомобиля и автобус. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале «Ростов Главный».

Сообщается, что авария произошла на пересечении проспекта стачки и улицы Тружеников. На кадрах видно стоящий на проезжей части пустой автобус и три легковые машины, две из которых столкнулись лоб в лоб.

Официальных комментариев Госавтоинспекции по поводу данного инцидента пока не давали. Были ли в момент аварии в автобусе пассажиры, и пострадал ли кто-то в ДТП, неизвестно. Информация будет уточняться.

Видео: телеграмм-канал «Ростов Главный». Сразу четыре легковушки и автобус попали в ДТП в Ростове
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Ранее в Ростовской области 18-летний парень выехал на встречную полосу и попал в лобовое ДТП.

До этого в донском регионе легковушка сбила водителя троллейбуса, который вышел на проезжую часть, чтобы поправить электрические тросы.

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