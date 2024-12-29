Сразу четыре легковушки и автобус столкнулись в Ростове-на-Дону на Западном

Posted 29 декабря, 16:22
Published 29 декабря, 16:22
Modified 29 декабря, 16:24
Updated 29 декабря, 16:24
Сообщается, что авария произошла на пересечении проспекта стачки и улицы Тружеников. На кадрах видно стоящий на проезжей части пустой автобус и три легковые машины, две из которых столкнулись лоб в лоб.
Официальных комментариев Госавтоинспекции по поводу данного инцидента пока не давали. Были ли в момент аварии в автобусе пассажиры, и пострадал ли кто-то в ДТП, неизвестно. Информация будет уточняться.
Ранее в Ростовской области 18-летний парень выехал на встречную полосу и попал в лобовое ДТП.
До этого в донском регионе легковушка сбила водителя троллейбуса, который вышел на проезжую часть, чтобы поправить электрические тросы.