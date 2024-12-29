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Posted 29 декабря, 06:48

Published 29 декабря, 06:48

Modified 29 декабря, 06:48

Updated 29 декабря, 06:48

Стало известно, где в Роствоской области перед Новым годом можно сэкономить на мясе

Стало известно, где в Роствоской области перед Новым годом можно сэкономить на мясе

29 декабря 2024, 06:48
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, где в Роствоской области перед Новым годом можно сэкономить на мясе

Стоимость мяса резко выросла перед Новым годом в Ростовской области

Ростовстат рассказал, что перед Новым годом в некоторых городах Ростовской области значительно подорожало мясо. Исследование опубликовано на сайте ведомства.

Согласно данным на 23 декабря, самая низкая средняя цена за килограмм говядины зафиксирована в Шахтах. За неделю ее средняя стоимость осталась прежней — 548,71 рубля. В Ростове-на-Дону цена килограмма говяжьего мяса выросла до 576,61 рубля, а в Таганроге — до 607,78 рубля.

В Ростове-на-Дону продают свинину по самой выгодной цене, однако за семь дней она подорожала до 370,88 рубля. В Сальске свинину можно купить примерно за 403,73 рубля.

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Лучшие цены на курятину замечены в Миллерово — 190,84 рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге птица немного дороже. В этих городах она стоит в среднем 212,23 и 215,51 рубля соответственно.

Баранину дешевле покупать также в Миллерово — 714,46 рубля. В Ростове-на-Дону она уже обойдется примерно в 772,06 рубля, а в Шахтах — в 777 рублей.

Ранее в донском регионе красная икра подорожала почти в два раза. Подробнее о ценовых изменениях в материале RostovGazeta.

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