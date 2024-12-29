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Posted 29 декабря, 18:18

Published 29 декабря, 18:18

Modified 29 декабря, 18:20

Updated 29 декабря, 18:20

Учебник ОБЖ вызвал скандал, а дрон атаковал депо: чем неделю жила Ростовская область

Учебник ОБЖ вызвал скандал, а дрон атаковал депо: чем неделю жила Ростовская область

29 декабря 2024, 18:18
Фото: 1MI. Учебник ОБЖ вызвал скандал, а дрон атаковал депо: чем неделю жила Ростовская область
К руководителям крупного завода в Ростове нагрянули силовики, обломки беспилотника упали в депо в Сальске, а Вассерман и Мизулина вступили в спор из-за ростовского учебника по ОБЖ.

Волна обысков

В Ростове к руководителям завода ГПЗ-10, который поставлял оборудование для нужд СВО, нагрянули силовики. Они провели обыски в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что руководство ГПЗ-10 участвовало в хищении 811 миллионов рублей из гособоронзаказа.

Выяснилось, что осенью 2024 года вопрос с обысками пытались замять за 20 миллионов рублей. Силовые структуры задержали сотрудника собственной безопасности энергетической компании, который и хотел передать эту сумму. После этого последовали обыски.

Депо в Сальске повреждено после атаки беспилотника на Ростовскую область
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Атака на Сальск

Локомотивное депо в Сальске получило незначительные повреждения после атаки беспилотника. Информация об этом появилась 29 декабря в 14.10 мск.

Сообщается, что из-за попадания осколков в здании на территории депо были выбиты стекла. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.

До этого, около полудня, беспилотник сбили над Усть-Донецким районом, там также обошлось без разрушений и пострадавших. Кроме того, в ночь на субботу в регионе сбили или обезвредили 17 БПЛА, а 24 декабря уничтожили четыре дрона.

В Ростове нашли учебник по ОБЖ, оправдывающий насильников из-за коротких юбок
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Спор из-за учебника

Школьники из Ростова и Волгодонска нашли учебник по ОБЖ с разделом, в котором оправдывают насильников и обвиняют их жертв в провоцирующем внешнем виде.

Автор учебного пособия также рассказывает подросткам, как необходимо вести себя, оставшись наедине с мужчиной. По его словам, в таком случае нужно быть готовыми к тому, что у него может появиться «желание близости».

Этот инцидент прокомментировала Екатерина Мизулина, член общественной палаты РФ.

«Уверена, что министерство просвещения проведет проверку», — отметила она в своем телеграмм-канале.

В спор с Мизулиной вступил соавтор издания Сергей Вангородский, который заявил, что претензии к текстам не обоснованы.

Ситуацию также прокомментировал депутат Анатолий Вассерман. Он назвал инструкции, которые автор учебника дает школьникам, вполне «здравыми».

Позднее Министерство просвещения РФ сообщило, что учебник ОБЖ для 9 классов со скандальным разделом о насилии, обнаруженный в школах Ростовской области, отсутствует в федеральном перечне учебников, поэтому его нельзя использовать в школах.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ПВО#БПЛА#Обыски#Силовики#Обыск#Происшествия
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