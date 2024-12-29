Учебник ОБЖ вызвал скандал, а дрон атаковал депо: чем неделю жила Ростовская область

До этого, около полудня, беспилотник сбили над Усть-Донецким районом, там также обошлось без разрушений и пострадавших. Кроме того, в ночь на субботу в регионе сбили или обезвредили 17 БПЛА, а 24 декабря уничтожили четыре дрона.