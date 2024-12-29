В Ростове утвердили график работы травмпунктов на новогодних праздниках

Posted 29 декабря, 15:40
Published 29 декабря, 15:40
Modified 29 декабря, 15:42
Updated 29 декабря, 15:42
Сообщается, что травмпункты для взрослых будут открыты круглосуточно. Среди них — ГБСМП на улице Бодрая, 88/35. По этому адресу расположен и глазной травмпункт. В список адресов попали и горбольница №4 на Социалистической, 160, клиническая больница №20 по проспекту Коммунистический, 39, поликлиника №1 на Сержантова, 3 и ЦГБ на проспекте Ворошиловский, 105.
Также сообщается, что травмпункты для детей будут работать с некоторыми ограничениями. Так, в горбольнице №4 на Социалистической прием будет осуществляться с 9.00 до 21.00 мск для жителей Пролетарского, Кировского, Ленинского и Первомайского районов.
В горбольнице №20 с таким же графиком будут принимать пациентов из Советского, Железнодорожного, Октябрьского и Ворошиловского районов. А с 21.00 до 9.00 мск помощь будут оказывать детям по всему городу.