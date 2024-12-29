В Ростове утвердили график работы травмпунктов на новогодних праздниках

Сообщается, что травмпункты для взрослых будут открыты круглосуточно. Среди них — ГБСМП на улице Бодрая, 88/35. По этому адресу расположен и глазной травмпункт. В список адресов попали и горбольница №4 на Социалистической, 160, клиническая больница №20 по проспекту Коммунистический, 39, поликлиника №1 на Сержантова, 3 и ЦГБ на проспекте Ворошиловский, 105.