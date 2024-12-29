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Posted 29 декабря, 15:40

Published 29 декабря, 15:40

Modified 29 декабря, 15:42

Updated 29 декабря, 15:42

В Ростове утвердили график работы травмпунктов на новогодних праздниках

В Ростове утвердили график работы травмпунктов на новогодних праздниках

29 декабря 2024, 15:40
Фото: 1MI. В Ростове утвердили график работы травмпунктов на новогодних праздниках
В больницах Ростова во время новогодних праздников будут работать детские и взрослые травмпункты. Подробнее о графике приема пациентов рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Сообщается, что травмпункты для взрослых будут открыты круглосуточно. Среди них — ГБСМП на улице Бодрая, 88/35. По этому адресу расположен и глазной травмпункт. В список адресов попали и горбольница №4 на Социалистической, 160, клиническая больница №20 по проспекту Коммунистический, 39, поликлиника №1 на Сержантова, 3 и ЦГБ на проспекте Ворошиловский, 105.

Также сообщается, что травмпункты для детей будут работать с некоторыми ограничениями. Так, в горбольнице №4 на Социалистической прием будет осуществляться с 9.00 до 21.00 мск для жителей Пролетарского, Кировского, Ленинского и Первомайского районов.

В горбольнице №20 с таким же графиком будут принимать пациентов из Советского, Железнодорожного, Октябрьского и Ворошиловского районов. А с 21.00 до 9.00 мск помощь будут оказывать детям по всему городу.

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Ранее стал известен график работы МРЭО донского региона в новогодние праздники.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Больница#Минздрав#Ростов#Донской Минздрав#ЦГБ#Новогодние праздники#Травмпункты
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