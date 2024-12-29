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Posted 29 декабря, 07:36

Published 29 декабря, 07:36

Modified 29 декабря, 07:38

Updated 29 декабря, 07:38

В Ростовской области 18-летний водитель разбился в лобовом ДТП

В Ростовской области 18-летний водитель разбился в лобовом ДТП

29 декабря 2024, 07:36
Фото: Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. В Ростовской области 18-летний парень погиб в лобовом ДТП.
В Ростовской области 28 декабря 2024 года произошло ДТП с двумя легковушками. Авария унесла жизнь 18-летнего парня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент со смертельным исходом произошел в 14.00 мск на автодороге «Гуково — Углеродовский». Сообщается, что 18-летний парень на машине марки ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с Volkswagen Tiguan, которым управлял 46-летний мужчина. Водитель ВАЗ-2112 получил серьезные травмы, ему вызвали скорую помощь. К сожалению, до приезда медиков он скончался.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Водитель погиб после того, как снес опору ЛЭП и колесоотбойный брус в Ростове
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Ранее в донском регионе легковушка сбила водителя троллейбуса, который вышел на проезжую часть, чтобы поправить электрические тросы.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Полиция#Автомобили#Автодорога#Госавтоинспекция
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