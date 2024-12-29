В Ростовской области 18-летний водитель разбился в лобовом ДТП

Posted 29 декабря, 07:36
Published 29 декабря, 07:36
Modified 29 декабря, 07:38
Updated 29 декабря, 07:38
Инцидент со смертельным исходом произошел в 14.00 мск на автодороге «Гуково — Углеродовский». Сообщается, что 18-летний парень на машине марки ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения.
В результате произошло столкновение с Volkswagen Tiguan, которым управлял 46-летний мужчина. Водитель ВАЗ-2112 получил серьезные травмы, ему вызвали скорую помощь. К сожалению, до приезда медиков он скончался.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее в донском регионе легковушка сбила водителя троллейбуса, который вышел на проезжую часть, чтобы поправить электрические тросы.