rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 17:08

Published 29 декабря, 17:08

Modified 29 декабря, 17:08

Updated 29 декабря, 17:08

В Ростовской области мужчина обманул налоговую на 229 млн рублей

В Ростовской области мужчина обманул налоговую на 229 млн рублей

29 декабря 2024, 17:08
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области мужчина обманул налоговую на 229 млн рублей
В Ростовской области следователи завершили расследование дела о мужчине, который на протяжении трех лет уклонялся от уплаты налогов. Его долг составил более 229 миллионов рублей. Об этом рассказал ростовский Следком.

Сообщается, что с 2019 по 2021 год житель донского региона создавал документы по фиктивным сделкам с контрагентами и вносил в налоговую отчетность организации ложную информацию. Уточняется, что таким образом ему удалось обмануть налоговую на сумму более 229 миллионов рублей.

Также выяснилось, что обвиняемый предоставил в офисы банков более двухсот платежных документов о незаконных переводах на сумму больше ста миллионов рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.

Суд признал Глубокинский кирпичный завод Ростовской области банкротом
Узнать подробнее

Ранее в донском регионе суд признал банкротом кирпичный завод.

Читайте также:
Бастрыкин отобрал у донских следователей дело о нападении на участника СВО в БатайскеПредприниматель из Ростова «спрятал» от налоговой 27 млн рублейОтделение банка у ТЦ «Горизонт» в Ростове пытались поджечь при помощи фейерверка
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Банк#Долг#Последние новости Ростова на сегодня#Налог#Следственный комитет#Следствие#Следком
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика