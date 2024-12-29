В Ростовской области мужчина обманул налоговую на 229 млн рублей

Posted 29 декабря, 17:08
Published 29 декабря, 17:08
Modified 29 декабря, 17:08
Updated 29 декабря, 17:08
Сообщается, что с 2019 по 2021 год житель донского региона создавал документы по фиктивным сделкам с контрагентами и вносил в налоговую отчетность организации ложную информацию. Уточняется, что таким образом ему удалось обмануть налоговую на сумму более 229 миллионов рублей.
Также выяснилось, что обвиняемый предоставил в офисы банков более двухсот платежных документов о незаконных переводах на сумму больше ста миллионов рублей.
Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.