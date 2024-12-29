В Ростовской области посреди ночи сгорела шашлычная

Posted 29 декабря, 09:49
Published 29 декабря, 09:49
Modified 29 декабря, 09:49
Updated 29 декабря, 09:49
Сообщается, что до приезда пожарных служб огонь уже успел распространиться на 20 квадратных метрах. С пожаром боролись 9 сотрудников МЧС России на двух специальных машинах.
Позже выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Информация о пострадавших не сообщалась.
Ранее в суд вернулось дело о крупном пожаре на Театральном спуске в донской столице.
До этого спасатель из Ростова-на-Дону Артем Белков рассказал, как избежать серьезных пожаров в новогодние праздники.