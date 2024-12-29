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Posted 29 декабря, 09:49

Published 29 декабря, 09:49

Modified 29 декабря, 09:49

Updated 29 декабря, 09:49

В Ростовской области посреди ночи сгорела шашлычная

В Ростовской области посреди ночи сгорела шашлычная

29 декабря 2024, 09:49
Фото: 1MI. В Ростовской области посреди ночи сгорела шашлычная
Инцидент произошел посреди ночи в поселке Верхнетемерницком Аксайского района. Там произошло возгорание местной торговой точки «Шашлычная». Информацию об этом сообщила пресс-служба МЧС Ростовской области.

Сообщается, что до приезда пожарных служб огонь уже успел распространиться на 20 квадратных метрах. С пожаром боролись 9 сотрудников МЧС России на двух специальных машинах.

Позже выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Информация о пострадавших не сообщалась.

Появились кадры полыхающего склада возле ТЦ в Ростове-на-Дону
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Ранее в суд вернулось дело о крупном пожаре на Театральном спуске в донской столице.

До этого спасатель из Ростова-на-Дону Артем Белков рассказал, как избежать серьезных пожаров в новогодние праздники.

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