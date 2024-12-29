В Ростовской областью сбили беспилотник. Последствия на земле уточняются

Posted 29 декабря, 09:25
Published 29 декабря, 09:25
Modified 29 декабря, 09:27
Updated 29 декабря, 09:27
Информация о беспилотнике появилась 29 декабря в 12.06 мск. Уточняется, что средства ПВО сработали в Усть-Донецком районе. Сведения о последствиях атаки пока не появились. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
«Последствия на земле уточняются. Силы и средства ПВО продолжают работу», — добавил Слюсарь.
Ранее появились данные о массированной атаке беспилотников по донскому региону.
До этого RostovGazeta рассказывала об атаке БПЛА на Ростовскую область 24 декабря, после которой произошло возгорание в лесополосе в районе Миллерово.