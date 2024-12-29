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Posted 29 декабря, 09:25

Published 29 декабря, 09:25

Modified 29 декабря, 09:27

Updated 29 декабря, 09:27

Беспилотник сбили над Ростовской областью 29 декабря

В Ростовской областью сбили беспилотник. Последствия на земле уточняются

29 декабря 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney.

Беспилотник сбили над Ростовской областью 29 декабря

В Ростовской области система ПВО отразила атаку беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Информация о беспилотнике появилась 29 декабря в 12.06 мск. Уточняется, что средства ПВО сработали в Усть-Донецком районе. Сведения о последствиях атаки пока не появились. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

«Последствия на земле уточняются. Силы и средства ПВО продолжают работу», — добавил Слюсарь.

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Ранее появились данные о массированной атаке беспилотников по донскому региону.

До этого RostovGazeta рассказывала об атаке БПЛА на Ростовскую область 24 декабря, после которой произошло возгорание в лесополосе в районе Миллерово.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотник#БПЛА#Последние новости Ростова на сегодня#Усть-Донецкий район#Юрий Слюсарь
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