Выяснилось, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты

Сообщается, что средний размер микрозайма в ноябре 2024 года высчитывался среди трех десятков регионов России. Три первых места в рейтинге заняли попали Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область Выяснилось, что жители Ростовской области берут микрозаймы суммой в среднем 11,21 тысяч рублей — именно столько им требуется для того, чтобы «дотянуть» до следующей зарплаты.