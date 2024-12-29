rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 13:17

Published 29 декабря, 13:17

Modified 29 декабря, 13:17

Updated 29 декабря, 13:17

Выяснилось, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты

Выяснилось, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты

29 декабря 2024, 13:17
Фото: 1MI. Выяснилось, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты

Ростовская область заняла третье место в рейтинге по микрозаймам

Ростовская область попала в тройку регионов-лидеров по величине суммы микрозаймов до зарплаты, уступив Москве и Санкт-Петербургу. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

Сообщается, что средний размер микрозайма в ноябре 2024 года высчитывался среди трех десятков регионов России. Три первых места в рейтинге заняли попали Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область Выяснилось, что жители Ростовской области берут микрозаймы суммой в среднем 11,21 тысяч рублей — именно столько им требуется для того, чтобы «дотянуть» до следующей зарплаты.

При этом, по сравнению с октябрем 2024 года в ноябре сумма снизилась на 1,7%. Связано это, как сообщает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, с сокращением выдачи микрозаймов для людей с большими долгами.

Только 11% семей в Ростовской области могут позволить себе кредит на дешевую машину
Узнать подробнее

До этого стало известно, почему жители Ростовской области решили массово отказаться от автокредитов.

Читайте также:
Жителям Ростовской области не хватает зарплаты, а футбол не умирает с уходом ГолубеваВласти в Ростовской области опровергли сообщения, что школьника выгнали с елкиВ Ростовской области задержали мужчину, вымогавшего 140 млн рублей у строителей
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Деньги#Зарплата#Микрозаймы#Национальное бюро кредитных историй
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика