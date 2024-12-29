Выяснилось, сколько денег не хватает жителям Ростовской области до зарплаты

Posted 29 декабря, 13:17
Published 29 декабря, 13:17
Modified 29 декабря, 13:17
Updated 29 декабря, 13:17
Сообщается, что средний размер микрозайма в ноябре 2024 года высчитывался среди трех десятков регионов России. Три первых места в рейтинге заняли попали Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область Выяснилось, что жители Ростовской области берут микрозаймы суммой в среднем 11,21 тысяч рублей — именно столько им требуется для того, чтобы «дотянуть» до следующей зарплаты.
При этом, по сравнению с октябрем 2024 года в ноябре сумма снизилась на 1,7%. Связано это, как сообщает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, с сокращением выдачи микрозаймов для людей с большими долгами.
До этого стало известно, почему жители Ростовской области решили массово отказаться от автокредитов.