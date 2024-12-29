Захват СИЗО и смена губернатора: чем еще запомнился 2024 год в Ростовской области

Posted 29 декабря, 14:25
Published 29 декабря, 14:25
Modified 29 декабря, 14:25
Updated 29 декабря, 14:25
2024 год начался с обрушения пятиэтажного общежития на улице Нариманова, 72/3. Сначала там обрушилась часть стены в одном подъезде. На место прибыли экстренные службы и отвезли жильцов в пункт временного размещение. Его развернули на базе одной из ближайших школ — к счастью, это был выходной день, никто не учился. К вечеру ввели режим ЧС, а через несколько часов в доме полностью обрушился подъезд.
ЧП вызвало огромный общественный резонанс, который рос со временем как снежный ком. Людям не давали забирать свои вещи и даже домашних животных, оставшихся в уцелевших квартирах. Правоохранители буквально не пускали туда жильцов из-за опасности обрушения, а сотрудники МЧС не торопились помогать решать вопрос. Масла в огонь подлили выплаты меньше миллиона рублей, на которые сейчас вряд ли можно купить какое-либо жилье. В итоге о многострадальном доме и его жильцах узнала вся страна после выпуска на Первом канале в шоу «Мужское/женское». И скандал не утихает до сих пор.
Глава администрации Алексей Логвиненко, несмотря на громкое происшествие, на место приехал только спустя две недели. До тех пор он был на больничном, а общался с жильцами и журналистами его, теперь уже бывший, зам Юрий Овчинников.
По факту происшествия возбудили уголовное дело о халатности. Фигурантом стал экс-глава Ворошиловского района Ростова. Сам полуразвалившийся дом собирались снести летом, но внезапно остановили работы по сносу.
Известно, что пятиэтажка была признана аварийной еще пять лет назад, а ее износ достигал 40%.
Страшная трагедия произошла вечером 22 марта в подмосковном городе Красногорске. Несколько мужчин в камуфляжной одежде с оружием ворвались в концертный зал. Тысячи людей в тот день пришли на концерт рок-группы «Пикник». Уже на парковке неизвестные расстреляли невинных людей. Затем они принесли с собой горючие смеси и устроили масштабный пожар, который распространился на площади 13 тысяч квадратных метров.
Число погибших после теракта в Красногорске достигло 140 человек, пострадавших — 182. В тот вечер на концерт пришли как минимум четверо жителей Ростовской области. Это женщина с сыном из Таганрога, жительница Волгодонска и жительница Матвеева Кургана. Все, кроме последней, оказались мертвы. Их тела нашли и идентифицировали спустя неделю после теракта. А женщина из Матвеева Кургана смогла спастись, несмотря на огнестрельное ранение. Пострадавшую доставили в больницу, а через некоторое время выписали.
После случившегося ЧП губернатор Василий Голубев принял решение выплатить жителям донского региона по 1 миллиону рублей. Пострадавшая в теракте жительница Матвеево-Курганского района получила полмиллиона рублей.
Кроме того, после трагедии в регионе отменили массовые мероприятия и усилили охрану на М-4.
Происшествие случилось утром 16 июня в СИЗО №1 Ростова на улице Максима Горького. Шестеро заключенных выбили решетки на окнах в камере и проникли в дежурную часть. Там осужденные захватили в заложники двух сотрудников ФСИН.
Когда захватчиков ликвидировали, а заложников освободили, в изоляторе начались масштабные проверки, а условия содержания ужесточились.
Глава ГУФСИН и его первый зам вскоре ушли в отставку после захвата заложников.
В июле В Ростовскую область пришла аномальная жара, а столбики термометров зашкаливали, показывая рекордные 56 градусов на солнце. Из-за такой аномальной жары даже произошел сбой в работе АЭС, тогда пришлось временно отключить первый энергоблок. В итоге электричества лишились жители многих районов области, а также за ее пределами. 3 июля, когда резко пропало электричество в парке Революции, люди застряли на колесе обозрения, запертые в кабинках на приличной высоте.
Через несколько дней, 6 июля, власти региона решили ввести веерные отключения. Света попеременно лишались жители разных районов города. Вероятно, такой подход выбрали, чтобы снизить нагрузку на электросети и при этом не заставлять всех долго ждать электричества. Однако на практике вместо нескольких часов в некоторые дома все равно были обесточены сутками. В холодильниках пропадали продукты. А бытовая техника попросту ломалась из-за постоянных резкий прерываний в работе.
Ничего лучше однако придумать не удалось. Веерные отключения света продолжились чуть ли не до конца лета. Люди сидели в квартирах при +35…+39 градусах, а у некоторых в это время отключали еще и холодную воду. Лето 2024-го стало настоящим кошмаром для многих горожан и жителей небольших населенных пунктов.
В ночь на 18 июня после атаки беспилотников начался пожар на местной нефтебазе «Азовпродукт». Огонь затронул нефтеналивную емкость. На месте происшествия развернули оперативный штаб.
По данным СМИ и telegram-каналов, было две атаки за ночь. Первые взрыв случился около 03.40 мск в переулке Портовом, где загорелся резервуар с дизельном топливом объемом 5 000 кубических метров, принадлежащий заводу «Азовпродукт». Спустя полчаса еще два дрона атаковали резервуары, принадлежащие компании «Дон-Терминал». Однако емкости оказались пустыми, пожара удалось избежать.
В Пролетарске 18 августа повторилась история с беспилотником и нефтебазой. После атаки загорелись цистерны. Пожар стал, пожалуй, самым масштабным в этом году. Его не могли потушить около трех недель. Столб огня поднимался вверх на 20 метров. Пролетарский район и еще несколько соседних, оказались в дыму и смоге. Местных жителей просили надевать маски и респираторы, по возможности не выходить из дома и не открывать окна и двери.
На следующий день объявили режим ЧС. Полностью потушить пламя удалось только в сентябре. Какой вред экологии нанес пожар, можно прочитать здесь.
Когда предприятие в Пролетарске еще тушили, загорелась еще одна нефтебаза — в Каменске-Шахтинском. Огонь распространился тоже после атаки беспилотников. Его удалось ликвидировать спустя 12 дней. А 29 ноября ситуация повторилась вновь: все та же база после атаки беспилотников вспыхнула яркой вспышкой. Однако в этот раз справиться с огнем удалось куда быстрее: понадобилось несколько дней.
29 сентября пожар начался после падения обломков беспилотника в лесничестве Милютинского района. Из-за штормового ветра больше суток понадобилось для тушения лесного пожара. Пламя ликвидировали на площади 215 гектаров. Из-за крупного происшествия во всем районе объявили режим ЧС. Огонь было видно за километры
Пламя в Тарасовском районе вспыхнуло дважды утром субботы, 31 августа. Сначала возгорание произошло в Зеленовском сельском поселении на землях лесного хозяйства. Спасатели зафиксировали 38 гектаров верхового и 60 гектаров низового пожара.
Затем в районе хутора Нижние Грачики загорелся лес. Огонь охватил 98,9 гектара земли. Чтобы справиться с пламенем, пришлось привлечь 214 спасателей и 89 единиц техники.
Губернатор Голубев ввел режим ЧС из-за пыльных бурь и крупных пожаров.
Первая пыльная буря была 17 сентября, но длилась недолго. А вот 29 сентября Ростовскую область накрыла сильнейшая с 2020 года песчаная буря. Ветер принес ее из соседней Калмыкии. Сначала атмосферное явление окутало восточную часть региона: Сальск, Волгодонск, Семикаракорск, а затем буря добралась и до Ростова-на-Дону.
Улицы и здания, деревья и машины оказались в пыли. Песок и частицы земли покрыли все.
Городские власти рекомендовали жителям не выходить из дома без необходимости, закрыть окна, чтобы избежать проблем с дыханием. А на улице защищать органы дыхания медицинской маской, а глаза — очками.
— Основной причиной частых пыльных бурь в Ростовской области является исчезновение лесополос, — рассказал гендиректор региональной экологической организации Алексей Милич.
Эколог отметил, что пыльные бури приходят в Ростовскую область из соседней Калмыкии. Для этого региона характерно отсутствие лесов. Со стороны республики ветра дуют по направлению к Ростовской области сторону и нет естественных барьеров, которые могут задерживать пыльное облако.
Из-за активной вырубки лесов и ликвидации зеленых насаждений в Ростовской области исчезли барьеры, которые могли бы задержать неприятное атмосферное явление. С проблемой песчаных и пыльных бурь поможет справиться восстановление лесополос, которые до этого были уничтожены.
«Разрушается поверхностный покров почвы. Если восстанавливать леса, которые у нас появились в начале 20 века, то можно снизить уровень загрязнения воздуха», — пояснил он.
Василия Голубева сняли с должности губернатора Ростовской области 4 ноября. Тогда же назначили временно исполняющего обязанности главы региона. Им стал экс-руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь.
Экс-губернатор тем временем пробился в сенат РФ, где ему освободила место Ирина Рукавишникова. Теперь Василий Голубев представляет интересы Ростовской области на федеральном уровне.
Впервые Ростовскую область атаковали ракетами 11 декабря. В тот день ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS, обломки одной из которых попали на территорию военного аэродрома. Они разбили остекление котельной и оставили без отопления и горячего водоснабжения 27 многоквартирных домов. Кроме того, обломки задели два здания на технической территории военного аэродрома и 14 автомобилей, которые были припаркованы неподалеку. Также пострадали три единицы военной автомобильной техники.
Днем 18 декабря в Ростовской области отразили атаку сразу 10 ракет. Из них шесть были ATACMS и четыре — британские Srorm Shadow. Девять удалось сбить, одна британская ракета отклонилась с курса, в результате повредив техпостройку на химпредприятии. А в ночь на 22 декабря ракету перехватили недалеко от города Миллерово. Кому из стран-производителей она принадлежала, неизвестно.