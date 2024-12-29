Захват СИЗО и смена губернатора: чем еще запомнился 2024 год в Ростовской области

ЧП вызвало огромный общественный резонанс, который рос со временем как снежный ком. Людям не давали забирать свои вещи и даже домашних животных, оставшихся в уцелевших квартирах. Правоохранители буквально не пускали туда жильцов из-за опасности обрушения, а сотрудники МЧС не торопились помогать решать вопрос. Масла в огонь подлили выплаты меньше миллиона рублей, на которые сейчас вряд ли можно купить какое-либо жилье. В итоге о многострадальном доме и его жильцах узнала вся страна после выпуска на Первом канале в шоу «Мужское/женское». И скандал не утихает до сих пор.