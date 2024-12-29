Жителям Ростова рассказали, когда такси дешевле на Новый год

Posted 29 декабря, 09:07
Published 29 декабря, 09:07
Modified 29 декабря, 09:07
Updated 29 декабря, 09:07
Сообщается, что в канун Нового года в регионах России тарифы на такси не меняются, однако из-за повышенного спроса и нехватки водителей цены на поездку значительно повышаются. Это касается и Ростовской области.
В связи с этим аналитики рекомендуют завершить поездки 31 декабря до 20.00 мск, поскольку после этого времени стоимость такси возрастет. После 22.00 мск спрос снизится, а ближе к полуночи и в первые часы 2025 года поиск машины вновь затруднится.
Наиболее удачное время для вызова такси — с 02.30 мск по 04.30 мск. Стоимость поездок в эти часы обычно снижается.
Утром 1 января наибольшее количество водителей возвращаются на линию с 08.00 до 11.00 мск. После этого поездки станут более выгодными уже ближе к вечеру.