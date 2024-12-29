Жителям Ростова рассказали, когда такси дешевле на Новый год

В связи с этим аналитики рекомендуют завершить поездки 31 декабря до 20.00 мск, поскольку после этого времени стоимость такси возрастет. После 22.00 мск спрос снизится, а ближе к полуночи и в первые часы 2025 года поиск машины вновь затруднится.