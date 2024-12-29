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Posted 29 декабря, 09:07

Published 29 декабря, 09:07

Modified 29 декабря, 09:07

Updated 29 декабря, 09:07

Жителям Ростова рассказали, когда такси дешевле на Новый год

Жителям Ростова рассказали, когда такси дешевле на Новый год

29 декабря 2024, 09:07
Фото: rostovgazeta.ru. Жителям Ростова рассказали, когда такси дешевле на Новый год
Эксперты сообщили, как жителям Ростовской области вызвать такси в канун Нового года и не остаться с пустыми карманами. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».

Сообщается, что в канун Нового года в регионах России тарифы на такси не меняются, однако из-за повышенного спроса и нехватки водителей цены на поездку значительно повышаются. Это касается и Ростовской области.

В связи с этим аналитики рекомендуют завершить поездки 31 декабря до 20.00 мск, поскольку после этого времени стоимость такси возрастет. После 22.00 мск спрос снизится, а ближе к полуночи и в первые часы 2025 года поиск машины вновь затруднится.

Наиболее удачное время для вызова такси — с 02.30 мск по 04.30 мск. Стоимость поездок в эти часы обычно снижается.

Утром 1 января наибольшее количество водителей возвращаются на линию с 08.00 до 11.00 мск. После этого поездки станут более выгодными уже ближе к вечеру.

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Ранее стало известно, насколько подорожают поездки на такси для ростовчан в Новый год.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Такси#Транспорт#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Стоимость такси
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