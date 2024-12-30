rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 05:38

Published 30 декабря, 05:38

Modified 30 декабря, 05:40

Updated 30 декабря, 05:40

«Давай закурим, товарищ, по одной»: легендарную песню Шульженко впервые спели на Дону

«Давай закурим, товарищ, по одной»: легендарную песню Шульженко впервые спели на Дону

30 декабря 2024, 05:38
Фото: wikimedia.org. «Давай закурим, товарищ, по одной»: легендарную песню Шульженко впервые спели на Дону

Краевед рассказал, что песню «Давай закурим» впервые спели в Ростовской области

Клавдия Шульженко считается непревзойденной исполнительницей народных песен. В советские годы она была очень популярна. Люди старшего поколения помнят ее легендарные песни «Синий платочек», «Давай закурим», «Друзья-однополчане».

Кстати, Клавдию Ивановну Шульженко очень любил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он часто бывал на ее концертах. Говорили, что он любил ее еще с военных лет. В годы Великой Отечественной войны Шульженко часто выступала перед советскими солдатами и офицерами.

Сотни раз певица выезжала на фронт и рисковала своей жизнью. Наши солдаты и офицеры ее обожали. Ее песни они пели перед боями и сражениями, эти песни вдохновляли их на подвиг.

У Шульженко есть песня, которая была особо любима солдатами. Называется она «Давай закурим». Автор слов песни И. Френкель, а музыки − М. Табачников.

Песню «Давай закурим» в исполнении Шульженко очень любили солдаты
Песню «Давай закурим» в исполнении Шульженко очень любили солдаты. Фото: wikimedia.org

Клавдия Ивановна нередко включала песню «Давай закурим» в свой репертуар.

Кстати, считается, что впервые эта песня прозвучала в канун 1942 года в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Тогда там располагались штаб и политуправление Южного фронта.

Как я уже писал, мои бабушки очень любили слушать песни Клавдии Ивановны Шульженко. Особенно «Синий платочек» и «Давай закурим».

Как-то, будучи студентом-медиком, я разговорился со своей бабушкой Надей, которая всю жизнь проработала врачом-терапевтом, вела здоровый образ жизни, боролась с курением и, кстати, прожила 92 года. Во время Великой Отечественной войны моя бабушка была врачом. Она работала врачом и на фронте, и в тылу, и даже в Армении.

Я не выдержал и, иронизируя, спросил у своей бабушки:

− С таким удовольствием слушаешь песню «Давай закурим, товарищ, по одной…», что можно подумать, ты когда-нибудь курила.

− Я пробовала курить папиросы «Казбек», − неожиданно заявила мне бабушка Надя.

Я онемел.

Давид Кугультинов: калмыцкий поэт, влюбленный в Ростов
Узнать подробнее

«Как такое может быть? Моя бабушка, которая всю жизнь боролась с курением, пропагандировала здоровый образ жизни, оказывается, в молодости курила?» − задавал я мысленно себе вопросы.

− Понимаешь, деточка, во время войны нас не покидало чувство голода. Так вот, чтобы не так сильно хотелось есть, мы с докторами могли выпить немного спирта и выкурить по папиросе «Казбека». И тогда чувство голода чуть притуплялось. А у меня ведь всегда были проблемы с желудком.

Моя бабушка после войны долго лечила язвенную болезнь желудка.

После того разговора я понял, что песня «Давай закурим» в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко для моей бабушки Нади была воспоминанием о ее трудной военной молодости. Поэтому она для нее была так дорога.

Когда я вспомнил об этой песне, то почему-то мне подумалось, что сегодня во время выступления певца, а особенно если он взял бутафорную папиросу в руки, обязательно бегущей строкой пройдет надпись: «Это видео содержит сцену курения табака. Курение вредит вашему здоровью». Безусловно, все так. Курение крайне пагубно отражается на здоровье человека. И закон есть закон. Никто не спорит. Вот только в годы Великой Отечественной войны наши воины думали не о своем здоровье, а о защите Родины, о том, чтобы мы с вами сегодня жили. Давайте об этом не забывать!

Читайте также:
Пьянящая сладость: секрет торта «Маркиза» хозяек ростовской Нахичевани-на-ДонуПытались обмануть судьбу: как ростовские армяне в Нахичевани-на-Дону меняли именаКраевед RostovGazeta Георгий Багдыков презентовал две книги
#Культура#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#ВОВ#Музыка#Каменск-Шахтинск#Краевед Георгий Багдыков#Клавдия Шульженко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика