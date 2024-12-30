«Давай закурим, товарищ, по одной»: легендарную песню Шульженко впервые спели на Дону

Когда я вспомнил об этой песне, то почему-то мне подумалось, что сегодня во время выступления певца, а особенно если он взял бутафорную папиросу в руки, обязательно бегущей строкой пройдет надпись: «Это видео содержит сцену курения табака. Курение вредит вашему здоровью». Безусловно, все так. Курение крайне пагубно отражается на здоровье человека. И закон есть закон. Никто не спорит. Вот только в годы Великой Отечественной войны наши воины думали не о своем здоровье, а о защите Родины, о том, чтобы мы с вами сегодня жили. Давайте об этом не забывать!