«Давай закурим, товарищ, по одной»: легендарную песню Шульженко впервые спели на Дону

Posted 30 декабря, 05:38
Published 30 декабря, 05:38
Modified 30 декабря, 05:40
Updated 30 декабря, 05:40
Кстати, Клавдию Ивановну Шульженко очень любил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он часто бывал на ее концертах. Говорили, что он любил ее еще с военных лет. В годы Великой Отечественной войны Шульженко часто выступала перед советскими солдатами и офицерами.
Сотни раз певица выезжала на фронт и рисковала своей жизнью. Наши солдаты и офицеры ее обожали. Ее песни они пели перед боями и сражениями, эти песни вдохновляли их на подвиг.
У Шульженко есть песня, которая была особо любима солдатами. Называется она «Давай закурим». Автор слов песни И. Френкель, а музыки − М. Табачников.
Клавдия Ивановна нередко включала песню «Давай закурим» в свой репертуар.
Кстати, считается, что впервые эта песня прозвучала в канун 1942 года в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Тогда там располагались штаб и политуправление Южного фронта.
Как я уже писал, мои бабушки очень любили слушать песни Клавдии Ивановны Шульженко. Особенно «Синий платочек» и «Давай закурим».
Как-то, будучи студентом-медиком, я разговорился со своей бабушкой Надей, которая всю жизнь проработала врачом-терапевтом, вела здоровый образ жизни, боролась с курением и, кстати, прожила 92 года. Во время Великой Отечественной войны моя бабушка была врачом. Она работала врачом и на фронте, и в тылу, и даже в Армении.
Я не выдержал и, иронизируя, спросил у своей бабушки:
− С таким удовольствием слушаешь песню «Давай закурим, товарищ, по одной…», что можно подумать, ты когда-нибудь курила.
− Я пробовала курить папиросы «Казбек», − неожиданно заявила мне бабушка Надя.
Я онемел.
«Как такое может быть? Моя бабушка, которая всю жизнь боролась с курением, пропагандировала здоровый образ жизни, оказывается, в молодости курила?» − задавал я мысленно себе вопросы.
− Понимаешь, деточка, во время войны нас не покидало чувство голода. Так вот, чтобы не так сильно хотелось есть, мы с докторами могли выпить немного спирта и выкурить по папиросе «Казбека». И тогда чувство голода чуть притуплялось. А у меня ведь всегда были проблемы с желудком.
Моя бабушка после войны долго лечила язвенную болезнь желудка.
После того разговора я понял, что песня «Давай закурим» в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко для моей бабушки Нади была воспоминанием о ее трудной военной молодости. Поэтому она для нее была так дорога.
Когда я вспомнил об этой песне, то почему-то мне подумалось, что сегодня во время выступления певца, а особенно если он взял бутафорную папиросу в руки, обязательно бегущей строкой пройдет надпись: «Это видео содержит сцену курения табака. Курение вредит вашему здоровью». Безусловно, все так. Курение крайне пагубно отражается на здоровье человека. И закон есть закон. Никто не спорит. Вот только в годы Великой Отечественной войны наши воины думали не о своем здоровье, а о защите Родины, о том, чтобы мы с вами сегодня жили. Давайте об этом не забывать!