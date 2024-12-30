Итоги дня: Ростовскую область охватили предновогодние очереди и северное сияние

Некоторые жители Ростова-на-Дону уезжают на новогодние праздники в другие города. Однако сделать это не так просто, прежде всего нужно отстоять огромную очередь на железнодорожном вокзале. Преимущественно, люди на долго застревают именно у входа в здание.