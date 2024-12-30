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Posted 30 декабря, 19:27

Published 30 декабря, 19:27

Modified 30 декабря, 19:30

Updated 30 декабря, 19:30

Итоги дня: Ростовскую область охватили предновогодние очереди и северное сияние

Итоги дня: Ростовскую область охватили предновогодние очереди и северное сияние

30 декабря 2024, 19:27
Фото: Шедеврум. Итоги дня: Ростовскую область охватили предновогодние очереди и северное сияние
Огромные очереди выстроились на ж/д вокзалах перед Новым годом в Ростове-на-Дону, тем временем синоптики рассказали о том, что сильный ветер испортит погоду в донской столице 1 января, а жители Ростовской области смогут увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь.

Очереди на вокзалах

Некоторые жители Ростова-на-Дону уезжают на новогодние праздники в другие города. Однако сделать это не так просто, прежде всего нужно отстоять огромную очередь на железнодорожном вокзале. Преимущественно, люди на долго застревают именно у входа в здание.

Ростовчане предположили, что это связано не с праздничной суматохой и большим количеством уезжающих, а с тем, что на вокзалах не работают все арочные металлоискатели.

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Ветреное 1 января

Согласно прогнозу погоды, в первый день 2025 года будет пасмурная и теплая погода. В течение дня температура воздуха будет меняться от +1 до +4 градусов. В городе поднимется мощный ветер до 13 метров в секунду.

В четверг, 2 января, в Ростове-на-Дону ожидается до 9 градусов тепла. Ночью воздух охладится, но не сильно — до +5 градусов. Порывы западного ветра усилятся до 14 метров в секунду.

Пятница, 3 января, будет облачной, но с прояснениями. В этот день столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов Цельсия. Скорость воздушных масс будет по-прежнему составлять 14 метров в секунду.

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Полярное сияние

Утром 30 декабря на Солнце произошла сильная вспышка, которая спровоцировала выброс двух плазменных облаков. Уже к 31 декабря они долетят до орбиты Земли. Это приведет к тому, что на территории Ростовской области два дня будут бушевать мощные магнитные бури уровня G3.

На столько сильные геомагнитные бури смогут вызвать северное сияние в некоторых регионах России. По прогнозу астрономов, атмосферное оптическое явление можно будет наблюдать в центральной части страны, и возможно, в Ростовской области.

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