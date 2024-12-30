Молодой человек упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону

Posted 30 декабря, 14:06
Published 30 декабря, 14:06
Modified 30 декабря, 14:08
Updated 30 декабря, 14:08
Инцидент произошел в понедельник, 30 декабря, около 04.00 мск в Ростове-на-Дону. Прохожие увидели, как с Ворошиловского моста падает мужчина. После этого люди вызвали спасателей, которые и вытащили ростовчанина из воды.
На кадрах видно, что спасатели буквально тащат мужчину за ворот куртки в сторону берега. Сам он не шевелится. Однако по словам очевидцев, мужчина выжил. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.
Местные жители считают, что на мосту должны быть установлены высокие заборы, чтобы минимизировать подобные случаи: «Барьеры нужно высокие ставить».
Ранее пенсионер упал с моста на Королева в Ростове-на-Дону.