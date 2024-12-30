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Posted 30 декабря, 14:06

Published 30 декабря, 14:06

Modified 30 декабря, 14:08

Updated 30 декабря, 14:08

Молодой человек упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону

Молодой человек упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону

30 декабря 2024, 14:06
Фото: 1MI. Молодой человек упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону
Посреди ночи в Ростове мужчина свалился с Ворошиловского моста в реку Дон. Из воды его доставали спасатели, видео очевидцев с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Инцидент произошел в понедельник, 30 декабря, около 04.00 мск в Ростове-на-Дону. Прохожие увидели, как с Ворошиловского моста падает мужчина. После этого люди вызвали спасателей, которые и вытащили ростовчанина из воды.

На кадрах видно, что спасатели буквально тащат мужчину за ворот куртки в сторону берега. Сам он не шевелится. Однако по словам очевидцев, мужчина выжил. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.

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Видео: 1MI. Молодой человек упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону

Местные жители считают, что на мосту должны быть установлены высокие заборы, чтобы минимизировать подобные случаи: «Барьеры нужно высокие ставить».

Ранее пенсионер упал с моста на Королева в Ростове-на-Дону.

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