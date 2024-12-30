Мотоциклист разбился насмерть, протаранив ограждение моста в городе Миллерово

Posted 30 декабря, 16:15
Published 30 декабря, 16:15
Modified 30 декабря, 17:04
Updated 30 декабря, 17:04
Инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря, около 01.55 мск в Миллерово. 46-летний водитель мотоцикла Regulmoto Sport-003 PRO двигался недалеко от дома №1 квартала техникума ДСХТ. Он решил погонять и потерял контроль над ситуацией, после чего он на полной скорости влетел в колесоотбойное ограждение на мосту.
Транспортное средство пострадало не так сильно: выбило колесо, осталось пара вмятин и царапин, а корпус немного сжало. А вот водитель не смог пережить сильный удар. Он скончался еще до приезда медиков. Полицейские уже выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее пассажир легковушки погиб в ДТП с участием «Газели» в Ростовской области.