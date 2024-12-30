Мотоциклист разбился насмерть, протаранив ограждение моста в городе Миллерово

Инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря, около 01.55 мск в Миллерово. 46-летний водитель мотоцикла Regulmoto Sport-003 PRO двигался недалеко от дома №1 квартала техникума ДСХТ. Он решил погонять и потерял контроль над ситуацией, после чего он на полной скорости влетел в колесоотбойное ограждение на мосту.