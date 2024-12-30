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Posted 30 декабря, 11:12

Published 30 декабря, 11:12

Modified 30 декабря, 11:12

Updated 30 декабря, 11:12

В Ростовской области родился мальчик с самым уникальным именем в 2024 году

Названо самое редкое имя для мальчика в Ростовской области в 2024 году

30 декабря 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области родился мальчик с самым уникальным именем в 2024 году
30 декабря реестр ЗАГС опубликовал обновленный список самых популярных и наиболее необычных мужских и женских имен. При помощи аналитического портала ведомства RostovGazeta подробнее ознакомилась с ними.

Родители в Ростовской области стали чаще давать новорожденным необычные имена.

Так, например, семейная пара из Ростовской области решила назвать своего сына Тимерлан. Имя происходит от персидского слова «Тимур» и означает «источник железа». Считается, что древнее имя наделяет ребенка такими качествами, как лидерство, сила, храбрость и уверенность. Кроме того, Тимерланы умеют вдохновлять окружающих своими идеями и решительностью.

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Также в донском регионе родились мальчики с редкими именами Райан, Джамбулат, Исрафил и Мухаммад-Умар. Девочек же называли такими уникальными именами, как Сонгуль, Дуйгу, Мика, Айла Ханым и Хабизат.

В рядах самых популярных имен ничего не изменилось. Девочек по-прежнему называют Софиями — 702 (ребенка), Мариями — 600, Евами — 586, Варварами — 477 и Аннами — 464. Среди мальчиков чаще всего можно встретить имя Александр — 718 (детей), Михаил — 678, Артем — 626, Матвей — 542 и Максим — 533.

Ранее стало известно, что ростовские школьники повально увлеклись аромаингаляторами. Подробнее о том, чем они опасны в материале RostovGazeta.

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