Названо самое редкое имя для мальчика в Ростовской области в 2024 году

Posted 30 декабря, 11:12
Published 30 декабря, 11:12
Modified 30 декабря, 11:12
Updated 30 декабря, 11:12
Родители в Ростовской области стали чаще давать новорожденным необычные имена.
Так, например, семейная пара из Ростовской области решила назвать своего сына Тимерлан. Имя происходит от персидского слова «Тимур» и означает «источник железа». Считается, что древнее имя наделяет ребенка такими качествами, как лидерство, сила, храбрость и уверенность. Кроме того, Тимерланы умеют вдохновлять окружающих своими идеями и решительностью.
Также в донском регионе родились мальчики с редкими именами Райан, Джамбулат, Исрафил и Мухаммад-Умар. Девочек же называли такими уникальными именами, как Сонгуль, Дуйгу, Мика, Айла Ханым и Хабизат.
В рядах самых популярных имен ничего не изменилось. Девочек по-прежнему называют Софиями — 702 (ребенка), Мариями — 600, Евами — 586, Варварами — 477 и Аннами — 464. Среди мальчиков чаще всего можно встретить имя Александр — 718 (детей), Михаил — 678, Артем — 626, Матвей — 542 и Максим — 533.
Ранее стало известно, что ростовские школьники повально увлеклись аромаингаляторами. Подробнее о том, чем они опасны в материале RostovGazeta.