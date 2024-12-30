Названо самое редкое имя для мальчика в Ростовской области в 2024 году

Так, например, семейная пара из Ростовской области решила назвать своего сына Тимерлан. Имя происходит от персидского слова «Тимур» и означает «источник железа». Считается, что древнее имя наделяет ребенка такими качествами, как лидерство, сила, храбрость и уверенность. Кроме того, Тимерланы умеют вдохновлять окружающих своими идеями и решительностью.