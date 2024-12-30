Отчаявшиеся ростовчане готовы задорого купить настоящий снег на Новый год

Posted 30 декабря, 17:43
Published 30 декабря, 17:43
Modified 30 декабря, 17:45
Updated 30 декабря, 17:45
На днях на фасаде «Ростов Арена» появилось необычное объявление — «Куплю снег». По всей видимости, ростовчане уже не надеются на морозную погоду и снегопад, поэтому решили сами раздобыть снег.
Жители Ростова-на-Дону решили пошутить, что проще купить искусственный снег, чем дождаться настоящего: «В Ашане искусственный, недорого».
Ростовчанин, работающий на севере сказал, что готов сделать землякам подарок и выслать немного снега: «Я отправил вам два борта снега с Ямала».
Ранее стало известно, что перепады температуры в 19 градусов накроют Ростовскую область в Новый год.