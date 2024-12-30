rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 17:43

Published 30 декабря, 17:43

Modified 30 декабря, 17:45

Updated 30 декабря, 17:45

Отчаявшиеся ростовчане готовы купить настоящий снег на Новый год

Отчаявшиеся ростовчане готовы задорого купить настоящий снег на Новый год

30 декабря 2024, 17:43
Фото: 1MI. Отчаявшиеся ростовчане готовы купить настоящий снег на Новый год
Жители Ростова-на-Дону ищут продавца снега к Новому году. Люди уже не верят в праздничное чудо и готовы взять этот вопрос в свои руки, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

На днях на фасаде «Ростов Арена» появилось необычное объявление — «Куплю снег». По всей видимости, ростовчане уже не надеются на морозную погоду и снегопад, поэтому решили сами раздобыть снег.

Жители Ростова-на-Дону решили пошутить, что проще купить искусственный снег, чем дождаться настоящего: «В Ашане искусственный, недорого».

Режим работы общественного транспорта изменится в Ростове-на-Дону 31 декабря
Узнать подробнее
Видео: 1MI. Отчаявшиеся ростовчане готовы купить настоящий снег на Новый год

Ростовчанин, работающий на севере сказал, что готов сделать землякам подарок и выслать немного снега: «Я отправил вам два борта снега с Ямала».

Ранее стало известно, что перепады температуры в 19 градусов накроют Ростовскую область в Новый год.

Читайте также:
Дыхание арктического циклона: фото и видео заснеженного Ростова-на-Дону 13 декабряСиноптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в конце декабряВ новогоднюю ночь на Ростов-на-Дону обрушится шквалистый ветер и ливень
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов-Арена#Погода#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Снегопад#Объявление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика