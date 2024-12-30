Перепады температуры в 19 градусов накроют Ростовскую область в Новый год

Во вторник, 31 декабря, в некоторых районах региона выпадет снег, который плавно перейдет в мокрый снег и дождь. В ночное время может образоваться гололед. Днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5, а ночью — от -7 до 0 градусов. Порывы ветра дойдут до 18 метров в секунду.