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Posted 30 декабря, 15:48

Published 30 декабря, 15:48

Modified 30 декабря, 15:50

Updated 30 декабря, 15:50

Перепады температуры в 19 градусов накроют Ростовскую область в Новый год

Перепады температуры в 19 градусов накроют Ростовскую область в Новый год

30 декабря 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney. Перепады температуры в 19 градусов накроют Ростовскую область в Новый год
В Ростовской области ожидаются резкие перепады температуры с -7 до +12 градусов Цельсия, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Во вторник, 31 декабря, в некоторых районах региона выпадет снег, который плавно перейдет в мокрый снег и дождь. В ночное время может образоваться гололед. Днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5, а ночью — от -7 до 0 градусов. Порывы ветра дойдут до 18 метров в секунду.

Среда, 1 января, пройдет преимущественно без осадков. Местами ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов, а ночью — охладится до -3…+2 градусов. Ветер юго-западный до 17 метров в секунду.

Режим работы общественного транспорта изменится в Ростове-на-Дону 31 декабря
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Четверг, 2 января, будет самым теплым днем. В течение суток температурный диапазон составит от +1 до +12 градусов Цельсия. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Ранее стало известно, что полярное сияние могут увидеть жители Ростовской области в новогоднюю ночь.

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