Перепады температуры в 19 градусов накроют Ростовскую область в Новый год

Posted 30 декабря, 15:48
Published 30 декабря, 15:48
Modified 30 декабря, 15:50
Updated 30 декабря, 15:50
Во вторник, 31 декабря, в некоторых районах региона выпадет снег, который плавно перейдет в мокрый снег и дождь. В ночное время может образоваться гололед. Днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5, а ночью — от -7 до 0 градусов. Порывы ветра дойдут до 18 метров в секунду.
Среда, 1 января, пройдет преимущественно без осадков. Местами ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов, а ночью — охладится до -3…+2 градусов. Ветер юго-западный до 17 метров в секунду.
Четверг, 2 января, будет самым теплым днем. В течение суток температурный диапазон составит от +1 до +12 градусов Цельсия. Ветер усилится до 20 метров в секунду.
Ранее стало известно, что полярное сияние могут увидеть жители Ростовской области в новогоднюю ночь.