rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 07:02

Published 30 декабря, 07:02

Modified 30 декабря, 07:04

Updated 30 декабря, 07:04

Полярное сияние ожидается в предновогодние часы в Ростовской области

Полярное сияние могут увидеть жители в Ростовской области новогоднюю ночь

30 декабря 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney. Полярное сияние ожидается в предновогодние часы в Ростовской области
Вечером 31 января и ночью 1 января в небе над Ростовской областью может появиться северное сияние, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Утром 30 декабря на Солнце произошла сильная вспышка. В результате чего в космос было выброшено два плазменных облака, которые дойдут до орбиты Земли. Это приведет к тому, что на территории России, в том числе и Ростовской области, произойдут две мощнейшие геомагнитные бури, которые и могут вызвать северное сияние.

Ростов-на-Дону рухнул в рейтинге городов России по качеству жизни
Узнать подробнее

Астрономы рассказали, что есть вероятность того, что полярное сияние появится в предновогодние часы. Его можно будет увидеть в центральной части страны и, возможно, в донском регионе.

До этого фотограф из Ростова снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет.

Читайте также:
Возбуждение нарастает: ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в РостовеСильнейшая магнитная буря уровня G3 накроет Ростов-на-Дону в новогоднюю ночьЗатяжная геомагнитная активность вернется в Ростовскую область в декабре
#Валерия Кострова#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Магнитные бури#Вспышка#Солнечная погода#Северное сияние#Солнечная активность#Полярное сияние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика