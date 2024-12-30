Полярное сияние могут увидеть жители в Ростовской области новогоднюю ночь

Posted 30 декабря, 07:02
Published 30 декабря, 07:02
Modified 30 декабря, 07:04
Updated 30 декабря, 07:04
Утром 30 декабря на Солнце произошла сильная вспышка. В результате чего в космос было выброшено два плазменных облака, которые дойдут до орбиты Земли. Это приведет к тому, что на территории России, в том числе и Ростовской области, произойдут две мощнейшие геомагнитные бури, которые и могут вызвать северное сияние.
Астрономы рассказали, что есть вероятность того, что полярное сияние появится в предновогодние часы. Его можно будет увидеть в центральной части страны и, возможно, в донском регионе.
До этого фотограф из Ростова снял на камеру комету, которую не видели 30 тысяч лет.