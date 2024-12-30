Полярное сияние могут увидеть жители в Ростовской области новогоднюю ночь

Утром 30 декабря на Солнце произошла сильная вспышка. В результате чего в космос было выброшено два плазменных облака, которые дойдут до орбиты Земли. Это приведет к тому, что на территории России, в том числе и Ростовской области, произойдут две мощнейшие геомагнитные бури, которые и могут вызвать северное сияние.