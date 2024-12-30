Режим работы общественного транспорта изменится в Ростове-на-Дону 31 декабря

Posted 30 декабря, 13:21
Published 30 декабря, 13:21
Modified 30 декабря, 13:23
Updated 30 декабря, 13:23
В период с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону будет действовать продленный режим работы общественного транспорта. В связи с этим автобусы будут курсировать вплоть до 01.00 мск.
В остальные праздничные дни городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.
Добавим, что в новогодние каникулы также будет организована работа городских служб, которые будут вести круглосуточный мониторинг аварийных ситуаций. Также дежурить будут дорожные службы и подрядные организации сфера ЖКХ.
До этого жителям донской столицы рассказали, когда такси дешевле на Новый год.