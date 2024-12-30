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Posted 30 декабря, 13:21

Published 30 декабря, 13:21

Modified 30 декабря, 13:23

Updated 30 декабря, 13:23

Режим работы общественного транспорта изменится в Ростове-на-Дону 31 декабря

Режим работы общественного транспорта изменится в Ростове-на-Дону 31 декабря

30 декабря 2024, 13:21
Фото: 1MI. Режим работы общественного транспорта изменится в Ростове-на-Дону 31 декабря
В новогоднюю ночь пассажирский транспорт Ростова-на-Дону будет работать допоздна, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

В период с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону будет действовать продленный режим работы общественного транспорта. В связи с этим автобусы будут курсировать вплоть до 01.00 мск.

В остальные праздничные дни городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

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Добавим, что в новогодние каникулы также будет организована работа городских служб, которые будут вести круглосуточный мониторинг аварийных ситуаций. Также дежурить будут дорожные службы и подрядные организации сфера ЖКХ.

До этого жителям донской столицы рассказали, когда такси дешевле на Новый год.

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