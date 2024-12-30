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Posted 30 декабря, 08:05

Published 30 декабря, 08:05

Modified 30 декабря, 08:05

Updated 30 декабря, 08:05

Как местные жители встречают наши войска на освобожденных территориях

Ростовский депутат сообщил, как освобожденные территории встречают наших бойцов

30 декабря 2024, 08:05
Фото: 1MI. Как местные жители встречают наши войска на освобожденных территориях
Сюжет
Эксклюзив
Наших бойцов на освобожденных территориях радостно встречают изможденные жители. Причем многие из местных уточняют, что родились в Ростовской области, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Депутат рассказывает, с освобождением населенных пунктов в зоне СВО, наши бойцы встречают и жителей, которые долгие годы находились в заложниках.

Тех, кому нужны врачи — сразу отвозят в лечебные учреждения. Остальные получают гуманитарную помощь.

По словам собеседника, получив гумпомощь и, обратив внимание, что она отправлена, в том числе и из донского края, некоторые вспоминали, что родились в Ростовской области.

«Люди делились, что родились, например, в Белой Калитве, а потом уехали работать в шахту», — отмечает Виктор Водолацкий.

Подробнее о ситуации в зоне СВО Виктор Водолацкий рассказал в большом интервью RostovGazeta.

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