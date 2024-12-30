Ростовский депутат сообщил, как освобожденные территории встречают наших бойцов

Posted 30 декабря, 08:05
Published 30 декабря, 08:05
Modified 30 декабря, 08:05
Updated 30 декабря, 08:05
Депутат рассказывает, с освобождением населенных пунктов в зоне СВО, наши бойцы встречают и жителей, которые долгие годы находились в заложниках.
Тех, кому нужны врачи — сразу отвозят в лечебные учреждения. Остальные получают гуманитарную помощь.
По словам собеседника, получив гумпомощь и, обратив внимание, что она отправлена, в том числе и из донского края, некоторые вспоминали, что родились в Ростовской области.
«Люди делились, что родились, например, в Белой Калитве, а потом уехали работать в шахту», — отмечает Виктор Водолацкий.
Подробнее о ситуации в зоне СВО Виктор Водолацкий рассказал в большом интервью RostovGazeta.