С Привокзальной площади в Ростове-на-Дону исчез чехословацкий паровоз-памятник

Posted 30 декабря, 09:05
Published 30 декабря, 09:05
Modified 30 декабря, 09:07
Updated 30 декабря, 09:07
Паровоз Кч1 101 был произведен в Чехославакии в 1949 году на локомотивостроительном заводе «Шкода». Тогда было собрано всего 420 машин, из них до наших времен уцелели только несколько экземпляров. Сейчас они служат в роли музейных экспонатов.
Еще два дня назад паровоз Кч4 101, находящийся в Ростове-на-Дону, также был памятником. Однако в воскресенье, 29 декабря, стало известно, что машину сняли с постамента на Привокзальной площади и отправили на восстановление в ремонтные цеха Тихорецкого депо.
Добавим, что в 2025 году на место паровоза Кч1 101 установят машину другой модели.
Ранее стало известно, что на новогодние праздники из Ростовской области запустят дополнительные поезда.