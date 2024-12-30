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Posted 30 декабря, 09:05

Published 30 декабря, 09:05

Modified 30 декабря, 09:07

Updated 30 декабря, 09:07

В Ростове-на-Дону восстановят паровоз, который почти 45 лет был памятником

С Привокзальной площади в Ростове-на-Дону исчез чехословацкий паровоз-памятник

30 декабря 2024, 09:05
Фото: Телеграм-канал «Телеграмма СКЖД». В Ростове-на-Дону восстановят паровоз, который почти 45 лет был памятником

В Ростове-на-Дону восстановят паровоз, который почти 45 лет был памятником

В Ростове-на-Дону планируют поставить на рельсы паровоз Кч4 101, который долгое время был памятником на Привокзальной площади, сообщает телеграм-канал «Телеграмма СКЖД».

Паровоз Кч1 101 был произведен в Чехославакии в 1949 году на локомотивостроительном заводе «Шкода». Тогда было собрано всего 420 машин, из них до наших времен уцелели только несколько экземпляров. Сейчас они служат в роли музейных экспонатов.

Еще два дня назад паровоз Кч4 101, находящийся в Ростове-на-Дону, также был памятником. Однако в воскресенье, 29 декабря, стало известно, что машину сняли с постамента на Привокзальной площади и отправили на восстановление в ремонтные цеха Тихорецкого депо.

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Добавим, что в 2025 году на место паровоза Кч1 101 установят машину другой модели.

Ранее стало известно, что на новогодние праздники из Ростовской области запустят дополнительные поезда.

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