С Привокзальной площади в Ростове-на-Дону исчез чехословацкий паровоз-памятник

Паровоз Кч1 101 был произведен в Чехославакии в 1949 году на локомотивостроительном заводе «Шкода». Тогда было собрано всего 420 машин, из них до наших времен уцелели только несколько экземпляров. Сейчас они служат в роли музейных экспонатов.