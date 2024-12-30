Сильнейшая магнитная буря уровня G3 накроет Ростов-на-Дону в новогоднюю ночь

Так, первый и самый резкий всплеск возбуждения магнитосферы произойдет во вторник, 31 декабря, около 06.00 мск. Постепенно его сила будет расти. Примерно к 12.00 мск солнечная активность достигнет своего пика, а именно семи баллов или уровня G3.