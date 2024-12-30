Сильнейшая магнитная буря уровня G3 накроет Ростов-на-Дону в новогоднюю ночь

Posted 30 декабря, 06:35
Published 30 декабря, 06:35
Modified 30 декабря, 06:37
Updated 30 декабря, 06:37
Так, первый и самый резкий всплеск возбуждения магнитосферы произойдет во вторник, 31 декабря, около 06.00 мск. Постепенно его сила будет расти. Примерно к 12.00 мск солнечная активность достигнет своего пика, а именно семи баллов или уровня G3.
Согласно прогнозу, примерно с 15.00 до 00.00 мск буря будет ослабевать и вовсе закончится, однако не надолго. В среду, 1 января, около 02.00 мск показатели подскочат до пяти баллов. Магнитная буря уровня G1 продержится вплоть до 06.00 мск.
Добавим, что в новогоднюю ночь ростовчанам рекомендуется следить за своим здоровьем вдвойне.
Ранее стал известен прогноз погоды в канун Нового года в Ростове-на-Дону.