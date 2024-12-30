rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 06:35

Published 30 декабря, 06:35

Modified 30 декабря, 06:37

Updated 30 декабря, 06:37

Сильнейшая магнитная буря уровня G3 накроет Ростов-на-Дону в Новый год

Сильнейшая магнитная буря уровня G3 накроет Ростов-на-Дону в новогоднюю ночь

30 декабря 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney. Сильнейшая магнитная буря уровня G3 накроет Ростов-на-Дону в Новый год
Вся новогодняя ночь будет сопровождаться не только боем курантов и праздничными концертами, но и самой мощной геомагнитной бурей за последнее время, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так, первый и самый резкий всплеск возбуждения магнитосферы произойдет во вторник, 31 декабря, около 06.00 мск. Постепенно его сила будет расти. Примерно к 12.00 мск солнечная активность достигнет своего пика, а именно семи баллов или уровня G3.

Согласно прогнозу, примерно с 15.00 до 00.00 мск буря будет ослабевать и вовсе закончится, однако не надолго. В среду, 1 января, около 02.00 мск показатели подскочат до пяти баллов. Магнитная буря уровня G1 продержится вплоть до 06.00 мск.

Стало известно, где в Ростовской области перед Новым годом можно сэкономить на мясе
Узнать подробнее

Добавим, что в новогоднюю ночь ростовчанам рекомендуется следить за своим здоровьем вдвойне.

Ранее стал известен прогноз погоды в канун Нового года в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
На Ростов-на-Дону обрушится шестичасовая магнитная буряВозбуждение нарастает: ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в РостовеВторая мощная волна магнитных бурь накроет Ростов-на-Дону
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Магнитные бури#Солнечная активность#Геомагнитная активность#Геомагнитное поле
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика