Сильный ветер испортит погоду в Ростове-на-Дону 1 января

Posted 30 декабря, 10:02
Published 30 декабря, 10:02
Modified 30 декабря, 10:02
Updated 30 декабря, 10:02
Среда, 1 января, будет пасмурной, но без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +4 градусов, а ночью — опустится только до +1 градуса. Также город окутает сильный западный ветер до 13 метров в секунду.
В четверг, 2 января, потеплеет сразу до +9 градусов Цельсия. В ночное время ожидается 5 градусов тепла. Скорость движения воздушных масс увеличится до 14 метров в секунду.
В пятницу, 3 января, будет облачно с прояснениями. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от +3 до +5 градусов. Ветер по-прежнему западный до 14 метров в секунду.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что в новогоднюю ночь на Ростов-на-Дону обрушится шквалистый ветер и ливень.