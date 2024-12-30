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Posted 30 декабря, 10:02

Published 30 декабря, 10:02

Modified 30 декабря, 10:02

Updated 30 декабря, 10:02

Резкое потепление до +9 градусов придет в Ростов-на-Дону в начале января

Сильный ветер испортит погоду в Ростове-на-Дону 1 января

30 декабря 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney. Резкое потепление до +9 градусов придет в Ростов-на-Дону в начале января
Новый 2025 год начнется в Ростове-на-Дону с теплой и ветреной погоды. Об этом рассказали синоптики.

Среда, 1 января, будет пасмурной, но без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +4 градусов, а ночью — опустится только до +1 градуса. Также город окутает сильный западный ветер до 13 метров в секунду.

В четверг, 2 января, потеплеет сразу до +9 градусов Цельсия. В ночное время ожидается 5 градусов тепла. Скорость движения воздушных масс увеличится до 14 метров в секунду.

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В пятницу, 3 января, будет облачно с прояснениями. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от +3 до +5 градусов. Ветер по-прежнему западный до 14 метров в секунду.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что в новогоднюю ночь на Ростов-на-Дону обрушится шквалистый ветер и ливень.

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