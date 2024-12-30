«Слышал, как шкребет по пасти»: рыбаки из Ростовской области показали зимние трофеи

Posted 30 декабря, 06:05
Published 30 декабря, 06:05
Modified 30 декабря, 06:07
Updated 30 декабря, 06:07
О своих успехах рассказал пользователь паблика Виталий.
«В течение дня я получил более тридцати поклëвок зубатых, и пусть средний вес клевавших рыб не превышал и полтора кило, удовольствие я от сего процесса я получил сполна», — делится он своими впечатлениями.
Почти трехкилограммовая щука досталась Владимиру из Ростовской области, участнику фестиваля «Первая зима».
«А вот и первый Bigfish — потянула она на 2 кг 900грамм чистого веса», — делится пользователь паблика.
«Один подброс и адская поклевка, реально сильная, а повидал я их много…прям слышно как поводок шкребет по пасти, прям проскакивая её зубы, когда она трясёт головой», — поделился эмоциями Дмитрий, житель Ростовской области, после удачного улова на Веселовском водохранилище.
В комментариях к посту автор уточнил, что вес пойманной щуки — более семи килограммов.
Поимкой огромной щуки похвастался еще один любитель рыбалки из Ростовской области Александр.
«Рыбалка была очень трудовая и за это Водяной у наградил поклёвками Зубатой», — пишет он.
Повезло вытащить щуку еще одному любителю зимней рыбалки.
«Эта красотка жадно атаковала на выбросе. Приманка полностью скрылась в пасти пятнистой бестии», — рассказал он подписчикам паблика.