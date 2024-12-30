«Слышал, как шкребет по пасти»: рыбаки из Ростовской области показали зимние трофеи

Рыбаки из Ростовской области казали свои зимние трофеи

В декабре рыбаки в Ростовской области атаковали местные водоемы, несмотря не сложные погодные условия. И некоторым из них повезло поймать неплохой трофей. Своими результатами жители региона поделились в паблике, посвященному местным любителям рыбалки.

О своих успехах рассказал пользователь паблика Виталий. «В течение дня я получил более тридцати поклëвок зубатых, и пусть средний вес клевавших рыб не превышал и полтора кило, удовольствие я от сего процесса я получил сполна», — делится он своими впечатлениями. Фото: из паблика ВК «Рыбалка в Ростове и Ростовской области». vk.com/rybalka_v_rostove Почти трехкилограммовая щука досталась Владимиру из Ростовской области, участнику фестиваля «Первая зима». «А вот и первый Bigfish — потянула она на 2 кг 900грамм чистого веса», — делится пользователь паблика. Фото: из паблика ВК «Рыбалка в Ростове и Ростовской области». vk.com/rybalka_v_rostove «Один подброс и адская поклевка, реально сильная, а повидал я их много…прям слышно как поводок шкребет по пасти, прям проскакивая её зубы, когда она трясёт головой», — поделился эмоциями Дмитрий, житель Ростовской области, после удачного улова на Веселовском водохранилище. В комментариях к посту автор уточнил, что вес пойманной щуки — более семи килограммов. Фото: из паблика ВК «Рыбалка в Ростове и Ростовской области». vk.com/rybalka_v_rostove Поимкой огромной щуки похвастался еще один любитель рыбалки из Ростовской области Александр. «Рыбалка была очень трудовая и за это Водяной у наградил поклёвками Зубатой», — пишет он. Фото: из паблика ВК «Рыбалка в Ростове и Ростовской области». vk.com/rybalka_v_rostove Повезло вытащить щуку еще одному любителю зимней рыбалки. «Эта красотка жадно атаковала на выбросе. Приманка полностью скрылась в пасти пятнистой бестии», — рассказал он подписчикам паблика. Фото: из паблика ВК «Рыбалка в Ростове и Ростовской области». vk.com/rybalka_v_rostove Рыбак из Ростова назвал секретное место, где можно поймать очень много окуней Узнать подробнее До этого рыбак из Ростова назвал секретное место, где можно наловить очень много окуней. Читайте также: Рыбак из Ростова назвал секретное место, где можно поймать очень много окуней Житель Ростовской области наловил рыбы в Таганрогском заливе на 3,5 млн рублей Труп пожилого рыбака нашли у берегов реки в Ростовской области