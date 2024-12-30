Жителям Ростовской области сообщили, где перед Новым годом можно сэкономить на масле

Согласно данным на 23 декабря 2024 года, самая высокая цена за килограмм сливочного масла зафиксирована в Сальске — 1084 рубля. Этот же продукт за более низкую стоимость можно приобрести в магазинах Волгодонска. Там сливочное масло продают в среднем за 1011,8 рубля.