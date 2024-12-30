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Posted 30 декабря, 05:08

Published 30 декабря, 05:08

Modified 30 декабря, 05:08

Updated 30 декабря, 05:08

Жителям Ростовской области сообщили, где перед Новым годом можно сэкономить на масле

Жителям Ростовской области сообщили, где перед Новым годом можно сэкономить на масле

30 декабря 2024, 05:08
Фото: rostovgazeta.ru. Жителям Ростовской области сообщили, где перед Новым годом можно сэкономить на масле

В Ростовстате назвали города Ростовской области с самым дешевым сливочным маслом

В 2024 году многие продукты в Ростовской области значительно подорожали. Исключением не стало и сливочное масло. Информация о том, где в регионе самые выгодные цены на продукт, появилась на сайте Ростовстата.

Ранее RostovGazeta писала о самых дорожающих продуктах Ростовской области в 2024 году. Наибольшие показатели оказались у сливочного масла. За килограмм жителям региона теперь придется отдать 1045 рублей. В декабре 2023 года стоимость составляла 740 рублей.

Согласно данным на 23 декабря 2024 года, самая высокая цена за килограмм сливочного масла зафиксирована в Сальске — 1084 рубля. Этот же продукт за более низкую стоимость можно приобрести в магазинах Волгодонска. Там сливочное масло продают в среднем за 1011,8 рубля.

Также продукт можно купить по более низкой цене в Таганроге и Миллерово (1035 и 1038 рублей). Жителям донской столицы килограмм масла обойдется в среднем в 1046,5 рубля.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Новый год#Продукты#Еда#Ростовстат#Сливочное масло
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