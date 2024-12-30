Жителям Ростовской области сообщили, где перед Новым годом можно сэкономить на масле

Posted 30 декабря, 05:08
Published 30 декабря, 05:08
Modified 30 декабря, 05:08
Updated 30 декабря, 05:08
Ранее RostovGazeta писала о самых дорожающих продуктах Ростовской области в 2024 году. Наибольшие показатели оказались у сливочного масла. За килограмм жителям региона теперь придется отдать 1045 рублей. В декабре 2023 года стоимость составляла 740 рублей.
Согласно данным на 23 декабря 2024 года, самая высокая цена за килограмм сливочного масла зафиксирована в Сальске — 1084 рубля. Этот же продукт за более низкую стоимость можно приобрести в магазинах Волгодонска. Там сливочное масло продают в среднем за 1011,8 рубля.
Также продукт можно купить по более низкой цене в Таганроге и Миллерово (1035 и 1038 рублей). Жителям донской столицы килограмм масла обойдется в среднем в 1046,5 рубля.