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Posted 31 декабря, 05:46

Published 31 декабря, 05:46

Modified 31 декабря, 05:49

Updated 31 декабря, 05:49

Беспилотник атаковал Ростов-на-Дону в предновогоднее утро

Беспилотник атаковал Ростов-на-Дону в предновогоднее утро

31 декабря 2024, 05:46
Фото: Система ПВО. Минобороны РФ. Беспилотник атаковал Ростов-на-Дону в предновогоднее утро
Утром 31 декабря ростовчане проснулись от ужасного грохота. Позже выяснилось, что в небе над Ростовом-на-Дону система ПВО отразила атаку вражеского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграмм-канале.

Информация о беспилотнике появилась 31 декабря примерно в 6.00 мск. Уточняется, что средства ПВО сработали в Ростове-на-Дону. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. По предварительной информации, разрушений на земле также нет.

«Наши защитники продолжают работу», — пишет врио губернатора.
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Ранее стало известно о падении вражеского БПЛА на территории локомотивного депо. Там выбило стекла, но значительных повреждений вражеский дрон не нанес.

До этого массированную атаку беспилотников подавили сразу на нескольких территориях донского региона.

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