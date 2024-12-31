Беспилотник атаковал Ростов-на-Дону в предновогоднее утро

Posted 31 декабря, 05:46
Published 31 декабря, 05:46
Modified 31 декабря, 05:49
Updated 31 декабря, 05:49
Информация о беспилотнике появилась 31 декабря примерно в 6.00 мск. Уточняется, что средства ПВО сработали в Ростове-на-Дону. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. По предварительной информации, разрушений на земле также нет.
«Наши защитники продолжают работу», — пишет врио губернатора.
Ранее стало известно о падении вражеского БПЛА на территории локомотивного депо. Там выбило стекла, но значительных повреждений вражеский дрон не нанес.
До этого массированную атаку беспилотников подавили сразу на нескольких территориях донского региона.