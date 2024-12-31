Четыре украинских беспилотника разлетелись на части над Ростовской областью

Posted 31 декабря, 12:32
Published 31 декабря, 12:32
Modified 31 декабря, 12:35
Updated 31 декабря, 12:35
Средства ПВО (прим. — противовоздушной обороны) отработали по воздушным целям после полудня в последний день декабря. В это же время один беспилотник сбили над Астраханской областью.
В telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и Минобороны РФ информации о новых БПЛА, уничтоженных в регионе, не появилось.
Ранее в этот же день два беспилотника перехватили над Новошахтинском, а ранним утром стало известно об атаке одного дрона — его сбили над Ростовом-на-Дону.