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Posted 31 декабря, 12:32

Published 31 декабря, 12:32

Modified 31 декабря, 12:35

Updated 31 декабря, 12:35

Четыре украинских беспилотника разлетелись на части над Ростовской областью

Четыре украинских беспилотника разлетелись на части над Ростовской областью

31 декабря 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney. Четыре украинских беспилотника разлетелись на части над Ростовской областью
Над Ростовской областью продолжают сбивать беспилотники. По данным «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России, в регионе 31 декабря уничтожили еще четыре дрона.

Средства ПВО (прим. — противовоздушной обороны) отработали по воздушным целям после полудня в последний день декабря. В это же время один беспилотник сбили над Астраханской областью.

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В telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и Минобороны РФ информации о новых БПЛА, уничтоженных в регионе, не появилось.

Ранее в этот же день два беспилотника перехватили над Новошахтинском, а ранним утром стало известно об атаке одного дрона — его сбили над Ростовом-на-Дону.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#ПВО#Беспилотники#Минобороны России#Астраханская область#Юрий Слюсарь
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