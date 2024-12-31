Экологи опровергли слух о появлении мазута из Анапы в Ростовской области

Posted 31 декабря, 13:13
Published 31 декабря, 13:13
Modified 31 декабря, 13:13
Updated 31 декабря, 13:13
В конце декабря в сети появилось видео, на котором из-за пятна загрязнения наблюдается гибель рыбы в водоеме. Уточняется, что это произошло в районе села Синявское Неклиновского района.
Пост вызывал бурные обсуждения. Одни ростовчане посчитали его фейком. Другие и вовсе сообщили, что видео снято на пляже в Левенцовке.
Однако экологи уверены — в этой информации прослеживается посыл, что пятно мазута принесло в Ростовскую область с Черного моря.
«Я думаю, что это у нас могла произойти очередная авария на каком-то из неконтролируемых предприятий. Конечно же, не хочется думать, что кто-то умышленно, воспользовавшись экологической бедой в Анапе, „под шумок“ загрязнил воду отходами с предприятия. Насколько я понимаю, по побережью в Синявском расположены разные локальные промышленные объекты. А все мы знаем, как некоторые предприниматели не хотят законно утилизировать отходы», — отмечает эколог Андрей Зайчиков.
Спикер уверен, что пятно мазуты с Анапы никак не могло попасть в Ростовскую область — слишком большое географическое удаление.
«Это физически невозможно», — убежден эксперт.
Эколог Алексей Лебедев уточняет, что недавно был в Синявской.
«Но в минувшие дни у нас дули восточные ветры — так называемая верховка, которая вызывает сгон воды, понижая ее уровень в Дону. Это означает, что течение с Ростовской области идет в сторону Мариуполя, Керченского пролива. Помимо течения, еще и ветер дует в ту сторону. Вот и возникает вопрос — как пятно мазута могло приплыть к нам против ветра? Да, я говорил о том, что суда могут нанести к нам загрязнения, налипшие на бортах. Но в таком большом количестве, это исключено», — констатирует Алексей Лебедев.
Экологи напоминают о необходимости постоянного мониторинга окружающей среды и промышленных объектов. По словам собеседников, такой контроль мог бы пресечь и незаконные сбросы с предприятий, и загрязнение водоемов. Но контроля в реальном времени нет. И многие, по мнению экспертов, сегодня этим пользуются.
«Например, произошло загрязнение. А специалисты лаборатории приезжают через какое-то время, когда уже нет ничего. Понятно, что загрязнения уплыли, их унесло ветром. А ущерб уже получен. Но для подтверждения этому надо исследовать не только воду, а проводить глубокий анализ мертвых рыб, растений и почвы», — поясняют собеседники.
Ранее RostovGazeta выясняла, какой рыбы может лишиться Ростовская область из-за разлива мазута в Анапе.