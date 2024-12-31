Экологи опровергли слух о появлении мазута из Анапы в Ростовской области

Экологи напоминают о необходимости постоянного мониторинга окружающей среды и промышленных объектов. По словам собеседников, такой контроль мог бы пресечь и незаконные сбросы с предприятий, и загрязнение водоемов. Но контроля в реальном времени нет. И многие, по мнению экспертов, сегодня этим пользуются.