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Posted 31 декабря, 04:56

Published 31 декабря, 04:56

Modified 31 декабря, 04:56

Updated 31 декабря, 04:56

Где в Ростове можно ездить фурам и какой грозит штраф за нарушение

Где в Ростове можно ездить фурам и какой грозит штраф за нарушение

31 декабря 2024, 04:56
Фото: 1MI. Где в Ростове можно ездить фурам и какой грозит штраф за нарушение
В администрации Ростова опубликовали список улиц, по которым фурам разрешен проезд в любое время суток. Для чего вводят ограничения для большегрузов и какой грозит штраф, выяснила RostovGazeta.

Запрет на движение фур действует в Нахичевани, Сельмаше, Рабочем городке, Берберовке, Новом поселении и в центральной части города. По некоторым улицам можно проехать в определенные часы.

Где в Ростове ограничили проезд фурам

В список вошли улица Малиновского и Таганрогская (со стороны трассы А-280 Ростов — Таганрог — Новороссия), Сосновая (со стороны Торгового Краснокрымского), Орбитальная, 11 (со стороны Обсерваторной) и Виталия Ходоша (со стороны Щепкинского шоссе). Там запрет действует с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск. В остальное время водители большегрузов смогут въезжать в Ростов по этим улицам.

Аналогичная ситуация на проспекте Шолохова и улице Малое Зеленое Кольцо (со стороны Аксайского проспекта), 40-летия Победы (со стороны трассы М-4), Нозадзе (со стороны Кумженской) и на путепроводе по улице Пойменной (в районе Шоссейной, 2Г).

К 2025 году в Ростове поставят 12 камер, фиксирующих нарушения ПДД фурами
К 2025 году в Ростове поставят 12 камер, фиксирующих нарушения ПДД фурами. Фото: 1MI
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Кроме того, запрет действует на дорогах:

улица Зрелищная — улица Оганова — улица Особенная (со стороны кольцевой развязки);

улица Каскадная — улица Днепропетровская (со стороны хутора Камышеваха);

Западное шоссе — улица Всесоюзная (пост ДПС);

улица Днепропетровская и улица Каскадная (со стороны хутора Камышеваха).

В каких случаях можно въезжать на фуре в Ростов
В каких случаях можно въезжать на фуре в Ростов. Фото: 1MI

Кому можно все

Есть несколько исключительных случаев, при которых большегрузы могут въезжать в запрещенную зону. Например, если авто без прицепа, а его вес не превышает 26 тонн. Или если машина обслуживает предприятия в этой зоне (поставка товаров, перевоз мебели и прочее). Также смогут проехать грузовики, предназначенные для перевозки людей и — заслуживают особого внимания — грузовики «Почты России». Очевидно, что им придется двигаться по многим улицам, учитывая большое число почтовых отделений в городе.

— В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке, — объяснили в администрации Ростова.
Для проезда по Ростову фурам оставили 22 улицы
Для проезда по Ростову фурам оставили 22 улицы. Фото: 1MI

Где можно проехать на фуре в Ростове-на-Дону

Без ограничений оставили лишь 22 улицы. Это Вересаева, Щаденко, Российская, Менжинского, Зоологическая, Доватора, Мадояна, Сиверса, Шолохова, 1-й Конной Армии, Текучева, Мичуринская, Берберовская и Нансена.

Так же в список вошли проспект 40-летия победы, Театральный, площадь Энергетиков, Змиевский проезд, переулки Автобусный и Ахтарский. По этим дорогам можно проезжать на фуре в любое время, не опасаясь получить штраф.

С 1 января штраф за въезд в Ростов для фур вырастет в 10 раз — до 5 000 рублей
С 1 января штраф за въезд в Ростов для фур вырастет в 10 раз — до 5 000 рублей. Фото: 1MI

Какой штраф грозит нарушителям

Ближайшие пару дней для тех, кто нарушит запрет въезда на фуре, действуют штрафы в размере 500 рублей. Однако с Нового года эта сумма заметно увеличится. По решению Совфеда водителей будут наказывать на 5 000 рублей — сразу в 10 раз больше.

Ранее RostovGazeta сообщала, с какой целью сделали такой резкий скачок. Водителям фур было выгоднее заплатить 500 рублей и проехать через город, поэтому система штрафов была недостаточно эффективной. А если его оплачивают в течение двух недель, то нарушение и вовсе обходится всего в 250 рублей.

Эксперты считают, что это ничтожно малая цена за разбитые дороги. Иными словами, такими штрафами буквально откупаются, даже не думая соблюдать правила и знаки.

Теперь придется платить 5 000 рублей за первое нарушение, а за повторное — уже 10 000 рублей.

Для фиксации нарушений грузовиков на въездах в Ростов к 2025 году установят новые камеры.

Под большим весом грузовиков асфальт быстрее разрушается, особенно во время жары.
Под большим весом грузовиков асфальт быстрее разрушается, особенно во время жары.. Фото: 1MI

Зачем ввели запрет для фур

Под большим весом грузовиков асфальт быстрее разрушается, особенно во время жары. По этой причине при температуре выше +32 градусов им запрещали ездить по городским улицам с 10.00 до 22.00 мск.

Несколько лет назад в городе начали создавать грузовой каркас и строить Ростовское кольцо, чтобы разгрузить трафик на городских улицах. В 2024 году ввели ограничения на въезд в донскую столицу фур. Кроме того, это улучшит экологическую ситуацию в городе и уменьшит время нахождения большегрузов в спальных районах и центральной части города.

Для этих же целей по окраинам города строят и соединяют уже имеющиеся дороги, объединяя их в Ростовское кольцо. Именно по нему будет ходить транзитный транспорт.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дороги#ПДД#Администрация Ростова#Ростов#Грузовик#Фура#Штрафы#Нарушения правил
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