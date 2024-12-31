Где в Ростове можно ездить фурам и какой грозит штраф за нарушение

Posted 31 декабря, 04:56
Published 31 декабря, 04:56
Modified 31 декабря, 04:56
Updated 31 декабря, 04:56
Запрет на движение фур действует в Нахичевани, Сельмаше, Рабочем городке, Берберовке, Новом поселении и в центральной части города. По некоторым улицам можно проехать в определенные часы.
В список вошли улица Малиновского и Таганрогская (со стороны трассы А-280 Ростов — Таганрог — Новороссия), Сосновая (со стороны Торгового Краснокрымского), Орбитальная, 11 (со стороны Обсерваторной) и Виталия Ходоша (со стороны Щепкинского шоссе). Там запрет действует с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск. В остальное время водители большегрузов смогут въезжать в Ростов по этим улицам.
Аналогичная ситуация на проспекте Шолохова и улице Малое Зеленое Кольцо (со стороны Аксайского проспекта), 40-летия Победы (со стороны трассы М-4), Нозадзе (со стороны Кумженской) и на путепроводе по улице Пойменной (в районе Шоссейной, 2Г).
Кроме того, запрет действует на дорогах:
улица Зрелищная — улица Оганова — улица Особенная (со стороны кольцевой развязки);
улица Каскадная — улица Днепропетровская (со стороны хутора Камышеваха);
Западное шоссе — улица Всесоюзная (пост ДПС);
улица Днепропетровская и улица Каскадная (со стороны хутора Камышеваха).
Есть несколько исключительных случаев, при которых большегрузы могут въезжать в запрещенную зону. Например, если авто без прицепа, а его вес не превышает 26 тонн. Или если машина обслуживает предприятия в этой зоне (поставка товаров, перевоз мебели и прочее). Также смогут проехать грузовики, предназначенные для перевозки людей и — заслуживают особого внимания — грузовики «Почты России». Очевидно, что им придется двигаться по многим улицам, учитывая большое число почтовых отделений в городе.
— В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке, — объяснили в администрации Ростова.
Без ограничений оставили лишь 22 улицы. Это Вересаева, Щаденко, Российская, Менжинского, Зоологическая, Доватора, Мадояна, Сиверса, Шолохова, 1-й Конной Армии, Текучева, Мичуринская, Берберовская и Нансена.
Так же в список вошли проспект 40-летия победы, Театральный, площадь Энергетиков, Змиевский проезд, переулки Автобусный и Ахтарский. По этим дорогам можно проезжать на фуре в любое время, не опасаясь получить штраф.
Ближайшие пару дней для тех, кто нарушит запрет въезда на фуре, действуют штрафы в размере 500 рублей. Однако с Нового года эта сумма заметно увеличится. По решению Совфеда водителей будут наказывать на 5 000 рублей — сразу в 10 раз больше.
Ранее RostovGazeta сообщала, с какой целью сделали такой резкий скачок. Водителям фур было выгоднее заплатить 500 рублей и проехать через город, поэтому система штрафов была недостаточно эффективной. А если его оплачивают в течение двух недель, то нарушение и вовсе обходится всего в 250 рублей.
Эксперты считают, что это ничтожно малая цена за разбитые дороги. Иными словами, такими штрафами буквально откупаются, даже не думая соблюдать правила и знаки.
Теперь придется платить 5 000 рублей за первое нарушение, а за повторное — уже 10 000 рублей.
Для фиксации нарушений грузовиков на въездах в Ростов к 2025 году установят новые камеры.
Под большим весом грузовиков асфальт быстрее разрушается, особенно во время жары. По этой причине при температуре выше +32 градусов им запрещали ездить по городским улицам с 10.00 до 22.00 мск.
Несколько лет назад в городе начали создавать грузовой каркас и строить Ростовское кольцо, чтобы разгрузить трафик на городских улицах. В 2024 году ввели ограничения на въезд в донскую столицу фур. Кроме того, это улучшит экологическую ситуацию в городе и уменьшит время нахождения большегрузов в спальных районах и центральной части города.
Для этих же целей по окраинам города строят и соединяют уже имеющиеся дороги, объединяя их в Ростовское кольцо. Именно по нему будет ходить транзитный транспорт.