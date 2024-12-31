Где в Ростове можно ездить фурам и какой грозит штраф за нарушение

Есть несколько исключительных случаев, при которых большегрузы могут въезжать в запрещенную зону. Например, если авто без прицепа, а его вес не превышает 26 тонн. Или если машина обслуживает предприятия в этой зоне (поставка товаров, перевоз мебели и прочее). Также смогут проехать грузовики, предназначенные для перевозки людей и — заслуживают особого внимания — грузовики «Почты России». Очевидно, что им придется двигаться по многим улицам, учитывая большое число почтовых отделений в городе.