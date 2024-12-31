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Posted 31 декабря, 13:35

Published 31 декабря, 13:35

Modified 31 декабря, 13:40

Updated 31 декабря, 13:40

Громкий вой сигнала тревоги переполошил жителей Ростова 31 декабря

Громкий вой сигнала тревоги переполошил жителей Ростова 31 декабря

31 декабря 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney. Громкий вой сигнала тревоги переполошил жителей Ростова 31 декабря
Днем 31 декабря сразу в нескольких районах Ростова раздался громкий вой сирены. Кадры со звуком сигнала тревоги очевидцы опубликовали в telegram-канале «Это Ростов новости».

По информации горожан в соцсетях, система оповещения о ЧС сработала около 16.00 мск

— Разрывается на Военведе уже минут 10, — пишут в комментариях местные жители. — На Каменке слышим.
— И на Чкаловском, — добавляют из других районов. — Сегодня прямо не умолкает.
— На Сельмаше тоже, — отмечают третьи. — На Ленина гудит.
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— Не знаю, как у вас на Военведе, а в центре все спокойно, — делятся горожане. — На зоопарке тихо.
— Пару взрывов было слышно минут 10 назад на Левенцовке, — рассказали ростовчане с окраины Западного. — А сирены нет.

Ранее стало известно о пяти сбитых над Ростовской областью беспилотниках. Два из них уничтожили над Новошахтинском и еще один — над донской столицей.

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