Громкий вой сигнала тревоги переполошил жителей Ростова 31 декабря

Posted 31 декабря, 13:35
Published 31 декабря, 13:35
Modified 31 декабря, 13:40
Updated 31 декабря, 13:40
По информации горожан в соцсетях, система оповещения о ЧС сработала около 16.00 мск
— Разрывается на Военведе уже минут 10, — пишут в комментариях местные жители. — На Каменке слышим.
— И на Чкаловском, — добавляют из других районов. — Сегодня прямо не умолкает.
— На Сельмаше тоже, — отмечают третьи. — На Ленина гудит.
— Не знаю, как у вас на Военведе, а в центре все спокойно, — делятся горожане. — На зоопарке тихо.
— Пару взрывов было слышно минут 10 назад на Левенцовке, — рассказали ростовчане с окраины Западного. — А сирены нет.
Ранее стало известно о пяти сбитых над Ростовской областью беспилотниках. Два из них уничтожили над Новошахтинском и еще один — над донской столицей.