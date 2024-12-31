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Posted 31 декабря, 10:06

Published 31 декабря, 10:06

Modified 31 декабря, 10:06

Updated 31 декабря, 10:06

Из многоэтажки на Суворова в Ростове-на-Дону выпал мужчина

Из многоэтажки на Суворова в Ростове-на-Дону выпал мужчина

31 декабря 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney. Из многоэтажки на Суворова в Ростове-на-Дону выпал мужчина
Появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону из многоэтажки упал мужчина. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале «Это Ростов».

Сообщается, что инцидент произошел возле жилого дома, расположенному по адресу Суворова, 61. Там под окнами высотки нашли тело мужчины, жители вызвали скорую, но помочь ему уже не смогли.

«Подробности уточняются», — пишет телеграмм-канал.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступило. Личность мужчины, а также причина инцидента неизвестны.

Фото: Телеграмм-канал «Это Ростов»
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Ранее стало известно об аварии с мотоциклистом, который решил полихачить и на полной скорости врезался в колесоотбойное ограждение на мосту в Миллерово.

До этого в донской столице посреди ночи молодой человек свалился с Ворошиловского моста.

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