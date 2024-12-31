Из многоэтажки на Суворова в Ростове-на-Дону выпал мужчина

Posted 31 декабря, 10:06
Published 31 декабря, 10:06
Modified 31 декабря, 10:06
Updated 31 декабря, 10:06
Сообщается, что инцидент произошел возле жилого дома, расположенному по адресу Суворова, 61. Там под окнами высотки нашли тело мужчины, жители вызвали скорую, но помочь ему уже не смогли.
«Подробности уточняются», — пишет телеграмм-канал.
Официальных комментариев по этому поводу пока не поступило. Личность мужчины, а также причина инцидента неизвестны.
Ранее стало известно об аварии с мотоциклистом, который решил полихачить и на полной скорости врезался в колесоотбойное ограждение на мосту в Миллерово.
До этого в донской столице посреди ночи молодой человек свалился с Ворошиловского моста.