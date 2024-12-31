Кометы, затмения и звездопады смогут увидеть ростовчане в 2025 году

Противостоянием называют период, когда планеты находятся на противоположной стороне от Солнца относительно Земли. Светило таким образом полностью освещает их и делает визуально больше и ярче. Особенно это характерно для Марса, который находится ближе всего к нам. Красная планета достигнет противостояния с Солнцем впервые за два года 16 января. При этом она будет находиться в точке орбиты, наиболее близкой к Земле.