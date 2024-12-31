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Posted 31 декабря 2024, 17:04

Published 31 декабря 2024, 17:04

Modified 31 декабря 2024, 17:04

Updated 31 декабря 2024, 17:04

Кометы, затмения и звездопады смогут увидеть ростовчане в 2025 году

Кометы, затмения и звездопады смогут увидеть ростовчане в 2025 году

31 декабря 2024, 17:04
Фото: Изображение Midjourney. Кометы, затмения и звездопады смогут увидеть ростовчане в 2025 году

Астроном рассказал, какие кометы могут увидеть ростовчане в 2025 году

С Нового года до Рождества жители Ростова и области смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды, начавшийся еще в конце декабря. Кроме звездопада, в 2025-м будут и другие интересные астрономические события. Астроном Николай Дёмин рассказал, какие затмения, кометы и планеты можно наблюдать.

Затмения

В наступающем году ожидается четыре затмения: по два лунных и по два солнечных. Однако увидеть удастся только лишь одно лунное, которое случится 7 сентября. При этом, чтобы его наблюдать, небо обязательно должно быть безоблачным. Помимо Ростовской области, явление будет видно в любой точки России.

Другое лунное затмение, которое произойдет 14 марта, смогут наблюдать только жители Дальнего Востока. К нему относятся Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, а также Якутия (Саха) и Бурятия, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Из солнечных затмений не будет видно ни одного. Они ожидаются 29 марта и 21 сентября, но ареал видимости первого придется на Западную Европу, Скандинавию и северо-запад Европейской территории России, а второго — на Антарктиду и южную акваторию Тихого океана.

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Кометы

Для наблюдения будут доступны сразу четыре небесных странницы. Одну из них, ATLAS (C/2024 G3), можно увидеть невооруженным глазом уже в январе. На Старый Новый год, 13 числа, она пройдет перигелий — максимально приблизится к Солнцу, насколько это позволит ее орбита.

— По некоторым оценкам, эта комета будет видна без помощи оптических приборов всю вторую половину января, — рассказал RostovGazeta заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.

С помощью бинокля или любительского телескопа можно рассмотреть на звездном небе еще три кометы. Это P/Christensen (210P), P/Schaumasse (24P) и Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3). Последняя, Цзицзиньшань — та самая, вернувшаяся спустя 30 тысяч лет в 2024 году. Те, кто не успел ею полюбоваться, смогут это сделать в первый месяц 2025-го.

— В течение самого года могут быть открыты кометы, которые мы сможем увидеть летом или осенью наступающего года. Очень часто их открывают незадолго до времени их видимости, — отметил эксперт.
В январе можно еще увидеть комету, которая появилась в Солнечной системе спустя 30 тысяч лет
В январе можно еще увидеть комету, которая появилась в Солнечной системе спустя 30 тысяч лет. Фото: Изображение Midjourney

Звездопады

Первый звездопад Нового года буквально пришел из 2024-го. Квадрантиды начались 28 декабря и продлятся до 7 января. Больше всего «падающих звезд» получится увидеть в ночь на 4 число. Сколько именно ожидается метеоров, предугадать непросто. Активность потока непостоянна.

— Активность потока составляет от 40 до 120 метеоров в час, а в отдельные годы наблюдаются всплески до 200 метеоров в час, — поделился ученый из Ростова-на-Дону. — Квадрантиды отличаются большим количеством слабых метеоров и характеризуются средней наблюдательной скоростью около 40 километров в секунду.

Еще два мощных метеорных потока пронесутся над Ростовской областью летом и осенью. Речь идет о популярных Персеидах, которые начнутся 17 июля и продлятся до 24 августа. Этот звездопад известен большим количеством метеоров и благоприятными условиями видимости в это время года. Осенний звездопад — метеорный поток Ориониды. Он будет активен со 2 октября по 7 ноября, но из-за пасмурной погоды наблюдать его может быть затруднительно.

Три мощных звездопада будет видно из Ростовской области в 2025 году
Три мощных звездопада будет видно из Ростовской области в 2025 году. Фото: шедеврум

Противостояние планет

Противостоянием называют период, когда планеты находятся на противоположной стороне от Солнца относительно Земли. Светило таким образом полностью освещает их и делает визуально больше и ярче. Особенно это характерно для Марса, который находится ближе всего к нам. Красная планета достигнет противостояния с Солнцем впервые за два года 16 января. При этом она будет находиться в точке орбиты, наиболее близкой к Земле.

Юпитер прошел противостояние 7 декабря 2024 года, но его пока тоже будет хорошо видно. А вот далекие планеты Солнечной системы лучше всего наблюдать во второй половине года.

В 2025 году будет противостояние Марса, Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана, Меркурия и Венеры.
В 2025 году будет противостояние Марса, Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана, Меркурия и Венеры.. Фото: Московский планетарий
— В сентябре нас ожидают противостояние Сатурна (21 сентября) и Нептуна (23 сентября), а в ноябре — противостояние Урана (21 ноября), — рассказал Николай Дёмин.

Условия видимости ближайших к Солнцу планет, — Меркурия и Венеры, — меняются очень быстро. Первый будет видно по утрам в апреле, августе и декабре, а по вечерам — в марте, июле и октябре. Венеру же стоит наблюдать вечером с января по март и утром — с марта по ноябрь.

— Любопытно, что в марте 2025 года Венеру можно будет наблюдать как по вечерам, так и по утрам — это называется «двойной видимостью» и случается достаточно редко, — добавил ученый. — В декабре Венера скроется в солнечных лучах и будет недоступна для наблюдения.
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