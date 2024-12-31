Новогодний кошмар: что подорожает в Ростове с 1 января 2025 года

Тарифы на оплату посещения детских садов в Ростове-на-Дону увеличатся сразу на 60% (больше, чем в полтора раза). Каждый из последних дней декабря обойдется родителям в 61 рубль за ребенка до 3 лет и в 71 рубль — если возраст от 3 до 7 лет. А через неделю плату повысят до 98 и 113,5 рубля соответственно.