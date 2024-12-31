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Posted 31 декабря, 06:12

Published 31 декабря, 06:12

Modified 31 декабря, 06:12

Updated 31 декабря, 06:12

Что подорожает в Ростове с 1 января 2025 года

Новогодний кошмар: что подорожает в Ростове с 1 января 2025 года

31 декабря 2024, 06:12
Фото: 1MI. Что подорожает в Ростове с 1 января 2025 года

Рост цен, штрафов и тарифов ждет жителей Ростова-на-Дону с 1 января

Помимо новогодних праздников, отдыха с близкими и застолий, 2025 год принесет и неприятное увеличение цен. Что именно подорожает с 1 января и на сколько, рассказывает RostovGazeta.

Плата за детский сад

Тарифы на оплату посещения детских садов в Ростове-на-Дону увеличатся сразу на 60% (больше, чем в полтора раза). Каждый из последних дней декабря обойдется родителям в 61 рубль за ребенка до 3 лет и в 71 рубль — если возраст от 3 до 7 лет. А через неделю плату повысят до 98 и 113,5 рубля соответственно.

Для детей младше 3 лет посещение детсада подорожает на 61% (на 37 рублей больше), во втором — на 60% (на 42,5 рубля больше). В администрации донской столицы заявили, что такой скачок связан с оплатой продуктов питания. Возможно, они имеют в виду инфляцию на продовольственные товары — одно только сливочное масло за год подорожало на 40%.

При этом у каждой семьи сохраняется возможность компенсировать часть средств. На первого ребенка можно оформить возврат 20% оплаченной суммы, на второго — 50%, а на третьего — 70%.

Плата за детсад в Ростове увеличится сразу на 60%
Плата за детсад в Ростове увеличится сразу на 60%. Фото: Изображение Midjourney

Билеты на электрички

С 1 января увеличат и стоимость проезда в электричках. В следующем году билеты увеличатся в цене на 4 рубля за каждые 10 километров пути — до 25 рублей. В конце декабря жители Ростовской области успеют прокатиться на электричках по тарифу, где 10 километров стоят 21 рубль.

Стоимость поездки в Таганрог или Батайск будет не так заметна, как в Миллерово или Сальск. При расстоянии в 200-300 километров цена за билет вырастит на 80-120 рублей. А если говорить о ценах на билет до Минеральных Вод (в 500 километрах от Ростова), переплата составит 200 рублей.

Тариф, который действует в границах Ростова, тоже подорожает. Вместо 27 рублей поездка обойдется в 31 рубль, независимо от расстояния в пути.

В 2025 году билеты на проезд в электричке вырастут до 25 рублей за каждые 10 километров
В 2025 году билеты на проезд в электричке вырастут до 25 рублей за каждые 10 километров. Фото: 1MI

Штрафы

Речь идет об автомобильных штрафах, которые коснутся и водителей легкового транспорта, и грузовиков с фургонами.

Для водителей легковушек

Одно из нововведений в 2025 году — ужесточение штрафов. Для водителей легковых авто увеличат размер штрафа за вождение в нетрезвом виде.

Помимо того, что нарушителям грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, теперь придется еще и больше платить за это. Сумма вырастет в полтора раза — с 30 до 45 тысяч рублей.

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Кроме того, увеличат штраф за непристегнутый ремень, с одной тысячи рублей до полутора.

— С нового года уменьшится и скидка, которая действовала при внесении оперативной оплаты за штраф. Так, за превышение скорости штраф можно было оплатить со скидкой 50%. С 1 января размер скидки будет снижен до 25%, — рассказал юрист Антон Габович.
Фото: 1MI

Для водителей грузовиков

В конце декабря Совфед рассмотрел законопроект о повышении штрафов для большегрузов за въезд в город. Сумму увеличили сразу в 10 раз.

Водители фур обязаны компенсировать ущерб, нанесенный дорогам в городской черте. Однако на практике эта компенсация никого не пугает: выгоднее заплатить штраф, который составляет сейчас всего 500 рублей. С 1 января он увеличится до 5 тысяч. А за повторное нарушение — до 10 тысяч рублей.

Штрафы за проезд по городу грузовиков вырастут до 5000 рублей
Штрафы за проезд по городу грузовиков вырастут до 5000 рублей. Фото: 1MI

В Ростове не раз пытались ограничить проезд большегрузов по городским улицам. И вводили определенные часы, в которые запрещался проезд, и устанавливали дорожные знаки. Но водители продолжали нарушать правила.

— Только за 2024 год, по официальным данным ГАИ, было зафиксировано более 170 тысяч таких нарушений. Представляете масштаб? С одной стороны, это колоссально ухудшает экологию. С другой, большегрузы — это серьезная проблема для наших дорог. Они являются фактором постоянных заторов на городских дорогах. А из-за этого, к тому же, у нас не только страдает качество дорог, но и растут расходы на ремонт, — объяснил политолог Александр Сухарь.
К 2030 году машину смогут купить только 5% россиян
К 2030 году машину смогут купить только 5% россиян. Фото: 1MI

Ставка утильсбора и цены на машины

Двигатели дорожают из-за новых коэффициентов утильсбора, а вместе с ними — и сами автомобили. Каждый год они будут индексироваться на 10-20%, и через шесть лет машина станет настоящей роскошью, доступной лишь 5% россиян, считают эксперты.

Утильсбор — это единоразовый платеж, который выплачивает производитель, покупатель или импортер за переработку автомобилей после их эксплуатации. Утилизационный сбор применяется как к ввозимым в РФ машинам, так и к производящимся внутри страны.

В октябре произошел резкий скачок ставки утильсбора — почти в два раза. С нового года его планируют увеличить еще на 15%. То есть двигатели, которые сейчас стоят около 150 тысяч рублей, будут оцениваться в 172 тысячи. А те, которые стоят около 200 тысяч — в 230 тысяч рублей, и так далее.

Спустя несколько лет постоянных прибавлений в цене по 20-30 тысяч рублей, самый дешевый двигатель будет обходиться в 316,8 тысячи рублей. Такую цену прогнозируют к 2030 году.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Цены#Тарифы#Инфляция#Детский сад#Проезд#Автомобили#Ростов#Штрафы#Утильсбор#Электрички
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