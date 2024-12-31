Новый год за решеткой: кто из чиновников Ростовской области остается в СИЗО и колонии

В сентябре 2024 года ее приговорили к полутора годам колонии-поселении. Однако Ростовский областной суд при рассмотрении апелляции пошел навстречу и согласился отсрочить наказание. Ее дочери восемь лет, а ее отец уже два года служит на СВО. Пока девочке не исполнится 14 лет (примерно 2030 год), Стелла Руф будет оставаться на свободе