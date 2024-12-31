Новый год за решеткой: кто из чиновников Ростовской области остается в СИЗО и колонии

Posted 31 декабря 2024, 18:06
Published 31 декабря 2024, 18:06
Modified 31 декабря 2024, 18:06
Updated 31 декабря 2024, 18:06
По решению Кировского районного суда Ростова, бывший чиновник, проработавший на последней должности меньше полугода, останется под стражей до 24 января включительно. Такую меру пресечения ему избрали как подозреваемому по статье о незаконном хранении оружия.
Как только экс-министра задержали, ряд СМИ сообщал о том, что Виталия Кушнарева взяли с поличным при получении взятки в 27 миллионов рублей. Официально тогда причину еще не раскрывали. Затем в суде озвучили обвинение по статье 222 УК РФ о хранении оружия. Однако спустя неделю снова появилась версия в местных СМИ о возбуждении уголовного дела в связи с получением взятки.
Кресло министра Татьяна Быковская занимала порядка 16 лет — с 2004 по 2020. Она покинула пост, заявив, что уходит на заслуженную пенсию, как раз после скандала с погибшими пациентами горбольницы №20 из-за нехватки кислорода. При этом бывшая чиновница уже была фигурантом уголовного дела.
Ее подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она помогла конкретной компании заключить крупные госконтракты с региональным Минздравом и нескольким медучреждениям.
Высокопоставленную медработницу задержали, но через несколько месяцев домашнего ареста Быковская снова вышла на работу. Немного походив на работу, экс-чиновница уехала в отпуск на Кавказ и только после этого ушла на пенсию по собственному желанию.
Расследовали дело с 2019 по 2022 годы. Рассматривали его в Кущевском районном суде Краснодара. Вероятно, значимую фигуру правительства Ростовской области решили судить в соседнем регионе, чтобы та не смогла повлиять на ход дела.
Татьяна Быковская до последнего утверждала, что невиновна и просила отправить ее на СВО. Однако ей вынесли приговор с реальным сроком: четыре с половиной года колонии общего режима.
Сторона защиты обжаловала решение в вышестоящей инстанции, но там лишь пересчитали отбытый срок под домашним арестом. Вместо привычных два дня за один ей засчитали день за день. От общего срока экс-госслужащей тогда оставалось отбыть чуть больше года.
Бывшего министра здравоохранения этапировали в женскую колонию в Краснодарском крае. Именно там Быковская и встретит Новый год, а 17 января отметит свой 62-й день рождения.
Адвокаты экс-чиновницы осенью подали кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Судебное заседание назначили на 14 января.
Сергей Сидаш трудился в донском правительстве много лет. Он прибыл в Ростов из Казахстана в качестве опытного управленца. С 2010 по 2015 годы он возглавлял министерство ЖКХ, а затем еще год работал советников губернатора. С 2016-го получил должность его заместителя.
Об увольнении Сергея Сидаша стало известно в начале 2020 года, хотя в правительстве уверяли, что он ушел еще прошлой осенью. За полгода до этого, весной 2019 в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями». Он стал одним из фигурантов дела о «золотом песке» при строительстве «Ростов Арены». По версии следствия, именно Сидаш поручил экс-министру строительства Николая Безуглову провести торги на строительство инфраструктуры стадиона без корректировок проекта.
При работах использовали мелкий песок вместо крупного. Разница в цене составила больше 200 миллионов рублей. Однако в 2022 году сумму ущерба пересчитали — оказалось, что речь идет уже о 80 миллионах рублей.
Кировский районный суд в 2022 году признал виновными и министра, и замглавы, который курировал вопросы не только ЖКХ, но и строительства. Сергею Сидашу назначили четыре года условного срока, а Николая Безуглову — два.
Бывший замгубернатора не согласился с приговором. Он до сих пор утверждает, что не виновен. Ранее он обжаловал решение районного суда, но в итоге при пересмотре дела экс-чиновнику заменили условный срок на реальный.
Летом 2024 года сторона защиты подала жалобу в Верховный суд РФ на решение Кировского суда. Как сообщал «Коммерсантъ», адвокат требует отменить обвинительный приговор и оправдать клиента. По мнению специалиста, подсчитанный следствием ущерб вызывает сомнение, а сам суд не принял во внимание выводы экспертизы, которая признала инкриминируемую замену сортов песка экономически целесообразной. Очевидно, если бы использовали песок нужной фракции, то могли и не уложиться в выделенный бюджет вовсе.
Чем завершилась попытка обжаловать приговор, пока неизвестно. Если документ еще не рассмотрели, Сергей Сидаш встретит еще один Новый год за решеткой.
Андрей Майер все пять лет, с 2010 по 2015, был замом Сергея Сидаша, который возглавлял министерство ЖКХ. Когда последний стал советником губернатора, на должность министра назначили ректора РГСУ Владимира Вагина. Однако спустя год кресло главы ведомства снова опустело. Тогда в 2016-м пост получил Андрей Майер, проработавший до 2020-го.
Бывшего чиновника обвинили в финансовых нарушениях при благоустройстве ростовского парка «Вересаево» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». По версии следствия, будучи министром, Андрей Майер выделил средства на работы в парке, которые были использованы не по назначению. По версии следствия, в связи с этим бюджету был причинен ущерб в размере 46 миллионов рублей.
Спустя полгода после возбуждения уголовного дела к обвинению добавился второй эпизод, связанный с благоустройством парка в городе Зверево. Там деньги в сумме 43,5 миллиона рублей также были предоставлены областным министерством ЖКХ в рамках госпрограммы. Однако зверевский парк не участвовал в предусмотренном программой обязательном областном конкурсе по отбору объектов благоустройства. Следовательно, средства были выделены якобы незаконно и ответственность за это несет Андрей Майер, который тогда возглавлял министерство.
В итоге в марте 2023 года Кировский районный суд Ростова признал Андрея Майера виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы. В июне апелляционная инстанция Ростовского областного суда по требованию прокуратуры увеличила срок до пяти лет с отбыванием в колонии общего режима.
Пока Андрей Майер отбывает наказание, в отношении него расследуют еще одно уголовное дело — о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, именно он инициировал выделение субсидий для благоустройства общественных территорий в целом ряде муниципалитетов. Они разбросаны по всей Ростовской области. Это и Неклиновский, и Целинский, и Матвеево-Курганский, и Мясниковский, и Егорлыкский, и Аксайский районы. Некоторые находятся в Новошахтинске и Первомайском районе Ростова.
Следствие считает, что своими действиями Майер нанес ущерб бюджету почти на 300 миллионов рублей. Удивительно, как чиновник умудрился провернуть столько крупных махинаций с бюджетными деньгами, о которых вышестоящее руководство даже не догадывалось.
Глава администрации Зернограда Ирина Полищук проведет Новый год в СИЗО. Ее арестовали до 5 февраля по делу о слишком дорогом ремонте дороги.
Экс-начальник отдела координации работы предприятий нефтегазовой отрасли Минпрома Ростовской области Светлана Ким отбывает два года в колонии-поселении. Ее признали виновной в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями по делу о субсидиях для автозаправки.
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