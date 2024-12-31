Оперштаб развернули в Ростове-на-Дону накануне Нового года

Posted 31 декабря, 06:53
Published 31 декабря, 06:53
Modified 31 декабря, 06:55
Updated 31 декабря, 06:55
Сообщается, что силы ГО и ЧС в период новогодних праздников перевели на усиленный режим работы. Все аварийно-восстановительные службы будут дежурить до 9 января круглосуточно. Задействовали 600 человек из аварийных бригад и две тысячи дворников, оборудованных противогололедными материалами.
1 января 2025 года будут проводиться уборка мусора и ямочный ремонт. На каждый день назначили ответственного из заместителей главы администрации.
Также стало известно об изменении режима работы общественного транспорта: в новогоднюю ночь он будет работать до 1.00 мск.