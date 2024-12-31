Оперштаб развернули в Ростове-на-Дону накануне Нового года

Сообщается, что силы ГО и ЧС в период новогодних праздников перевели на усиленный режим работы. Все аварийно-восстановительные службы будут дежурить до 9 января круглосуточно. Задействовали 600 человек из аварийных бригад и две тысячи дворников, оборудованных противогололедными материалами.