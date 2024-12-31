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Posted 31 декабря, 06:53

Published 31 декабря, 06:53

Modified 31 декабря, 06:55

Updated 31 декабря, 06:55

Оперштаб развернули в Ростове-на-Дону накануне Нового года

Оперштаб развернули в Ростове-на-Дону накануне Нового года

31 декабря 2024, 06:53
Фото: 1MI.
На новогодних праздниках в Ростове-на-Дону будет работать оперштаб. Об этом рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Сообщается, что силы ГО и ЧС в период новогодних праздников перевели на усиленный режим работы. Все аварийно-восстановительные службы будут дежурить до 9 января круглосуточно. Задействовали 600 человек из аварийных бригад и две тысячи дворников, оборудованных противогололедными материалами.

1 января 2025 года будут проводиться уборка мусора и ямочный ремонт. На каждый день назначили ответственного из заместителей главы администрации.

Также стало известно об изменении режима работы общественного транспорта: в новогоднюю ночь он будет работать до 1.00 мск.

В Ростове утвердили график работы травмпунктов на новогодних праздниках
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Ранее в донской столице утвердили график работы травмпунктов на новогодних праздниках.

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