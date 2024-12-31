Штормовой ветер вернется в Ростов-на-Дону после 1 января

Posted 31 декабря, 09:02
Published 31 декабря, 09:02
Modified 31 декабря, 09:02
Updated 31 декабря, 09:02
Перед Новым годом в Ростове осадков не будет. Днем ветер усилится до 17 метров в секунду. Температура ночью опустится до -2 градусов, а днем — поднимется до +3.
В первые дни 2025 года жители донской столицы встретятся с сильным ветром до 20 метров в секунду, а 2 января — с потеплением вплоть до +9 градусов.
В канун Нового года в донском регионе пойдет снег, а дороги покроет гололедица. Порывы ветра будут достигать вплоть до 18 метров в секунду. Ночью ожидается мороз вплоть до -7 градусов, а днем воздух прогреется до +5.
До 2 января в регионе будет облачно. В первый день 2025 года жители Ростовской области встретятся с мокрым снегом и дождем. А 2 января ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и потепление. Так, в южной части региона воздух прогреется вплоть до +12 градусов.
Ранее стало известно о самой мощной геомагнитной буре за последнее время, которая накроет донскую столицу в Новогоднюю ночь.