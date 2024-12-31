Штормовой ветер вернется в Ростов-на-Дону после 1 января

До 2 января в регионе будет облачно. В первый день 2025 года жители Ростовской области встретятся с мокрым снегом и дождем. А 2 января ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и потепление. Так, в южной части региона воздух прогреется вплоть до +12 градусов.