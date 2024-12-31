rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 09:02

Published 31 декабря, 09:02

Modified 31 декабря, 09:02

Updated 31 декабря, 09:02

Штормовой ветер вернется в Ростов-на-Дону после 1 января

Штормовой ветер вернется в Ростов-на-Дону после 1 января

31 декабря 2024, 09:02
Фото: 1MI. Штормовой ветер вернется в Ростов-на-Дону после 1 января
Снег и морозы до -7 накроют Ростовскую область в канун Нового года. А с 2 января жителей региона ждет неожиданное потепление до +12, сообщают синоптики.

Перед Новым годом в Ростове осадков не будет. Днем ветер усилится до 17 метров в секунду. Температура ночью опустится до -2 градусов, а днем — поднимется до +3.

В первые дни 2025 года жители донской столицы встретятся с сильным ветром до 20 метров в секунду, а 2 января — с потеплением вплоть до +9 градусов.

В канун Нового года в донском регионе пойдет снег, а дороги покроет гололедица. Порывы ветра будут достигать вплоть до 18 метров в секунду. Ночью ожидается мороз вплоть до -7 градусов, а днем воздух прогреется до +5.

До 2 января в регионе будет облачно. В первый день 2025 года жители Ростовской области встретятся с мокрым снегом и дождем. А 2 января ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и потепление. Так, в южной части региона воздух прогреется вплоть до +12 градусов.

Отчаявшиеся ростовчане готовы задорого купить настоящий снег на Новый год
Узнать подробнее

Ранее стало известно о самой мощной геомагнитной буре за последнее время, которая накроет донскую столицу в Новогоднюю ночь.

Читайте также:
В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской областиЖдать ли снега? Стал известен точный прогноз погоды на январь в Ростовской областиИтоги дня: Ростовскую область охватили предновогодние очереди и северное сияние
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода#Новый год#Снег#Потепление#Морозы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика