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Posted 31 декабря 2024, 16:00

Published 31 декабря 2024, 16:00

Modified 31 декабря 2024, 16:00

Updated 31 декабря 2024, 16:00

Стало известно, как выбрать самые сладкие мандарины на Новый год

Стало известно, как выбрать самые сладкие мандарины на Новый год

31 декабря 2024, 16:00
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, как выбрать самые сладкие мандарины на Новый год

Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день

Одним из главных традиционных атрибутов новогодних праздников остаются мандарины. Сколько в них сахара и калорий, какую пользу или вред они могут принести, узнала RostovGazeta.

Какие бывают мандарины: сорта и особенности

Мандарины относятся к низкокалорийным продуктам. В зависимости от сорта и размера, число калорий может колебаться, но в среднем один мандарин весом около 70-80 граммов содержит в себе примерно 30-40 килокалорий.

— В контексте разнообразия сортов мандаринов, стоит отметить, что некоторые из них могут быть более калорийными, чем другие. Как правило, более сладкие сорта, такие как клементины (гибрид апельсина и мандарина) или танжерины, содержат больше сахаров, а следовательно, и калорий, — рассказал RostovGazeta врач-токсиколог ICDMC, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. — Клементины, в частности, отличаются от классических мандаринов более плотной структурой и повышенным содержанием сахара, что отражается на их калорийности. В то же время, мандарины сорта Сатсума, обычно более кислые, содержат меньше сахаров и, соответственно, меньше калорий.

Самые калорийные мандарины:

  • Клементины: 47–53 килокалорий на 100 граммов;
  • Танжелины: 50–53 килокалорий на 100 граммов;
  • Танжело (гибрид мандарина и грейпфрута): до 53 килокалорий на 100 граммов.

Наименее калорийные мандарины:

  • Уншиу: 38-40 килокалорий на 100 граммов;
  • Сатсума: до 33 килокалорий на 100 граммов.
Какие бывают мандарины: сорта и особенности
Какие бывают мандарины: сорта и особенности. Фото: Pxhere

Как выбрать самые сладкие мандарины

Узнать, какой из этих цитрусовых будет сладким, можно по его внешним признакам. По словам главврача «Дентал Платс» Юлии Гришениной, различить сорта помогут размер, кожура, наличие косточек и аромат.

Как правило, больше всего сахара и калорий содержат крупные мандарины с тонкой и плотно прилегающей кожурой. Сам плод должен быть ярко-оранжевым или красноватым — такие чаще всего будут сладкими. То же самое можно сказать про отсутствие косточек (чаще всего они оказываются более сладкими) и насыщенный аромат. Последний говорит о высоком содержании сахара и эфирных масел.

— Клементины, например, имеют более округлую форму, более гладкую и блестящую кожуру, которая плотно прилегает к мякоти. Они также обычно меньше по размеру, чем обычные мандарины, и имеют более насыщенный оранжевый цвет, — привел примеры Михаил Кутушов. — Танжерины, хотя и похожи на мандарины, часто отличаются более вытянутой формой, более рыхлой кожурой и более темным, красноватым оттенком. С другой стороны, мандарины Сатсума, как правило, имеют более плоскую форму, кожуру с выраженной пористостью и более светлый, желтоватый оттенок.
Как выбрать самые сладкие мандарины
Как выбрать самые сладкие мандарины. Фото: rostovgazeta.ru
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Польза цитрусовых фруктов

В мандаринах много витаминов, минералов и антиоксидантов. В одном среднем фрукте содержится до 40% суточной нормы витамина С. Этот мощный антиоксидант укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с инфекциями и улучшает состояние кожи. Витамин А и картотиноиды поддерживают здоровье глаз и способствуют регенерации клеток кожи, замедляют процессы старения.

— Мандарины богаты пищевыми волокнами, которые нормализуют работу кишечника, предотвращают запоры и способствуют выводу токсинов, — поделилась главврач клиники Юлия Гришенина. — Калий укрепляет сердечно-сосудистую систему, регулирует артериальное давление и способствует выводу лишней жидкости из организма. А флавониды обладают противовоспалительными свойствами, укрепляют сосуды и снижают риск онкологических заболеваний.

Также эксперт отметила, что мандарины поддерживают нервную систему благодаря витаминам группы В и ускоряют обмен веществ.

Этот мощный антиоксидант укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с инфекциями и улучшает состояние кожи
Этот мощный антиоксидант укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с инфекциями и улучшает состояние кожи. Фото: Изображение Midjourney

Какой вред от мандаринов?

«Все — яд и все — лекарство, то и другое определяет доза» (в оригинале — Dosis facit venenum). Известная цитата знаменитого швейцарского алхимика и врача Парацельса подходит практически для всех натуральных продуктов. При чрезмерном употреблении цитрусовый фрукт может нанести вред здоровью.

— Кислоты, содержащиеся в мандаринах, могут раздражать слизистую оболочку желудка, вызывая изжогу, дискомфорт и обострение симптомов гастрита или язвенной болезни, — объяснил врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Также мандарины могут вызывать аллергические реакции, особенно у людей с повышенной чувствительностью к цитрусовым. Симптомы аллергии могут варьироваться от легкой кожной сыпи до более серьезных проявлений, таких как отёк Квинке. Сахар, содержащийся в мандаринах, может способствовать повышению уровня глюкозы в крови, что нежелательно для людей, страдающих сахарным диабетом.

Кроме того, кислоты могут повредить зубную эмаль и привести к ее повышенной чувствительности. При проблемах с кишечником мандарины могут вызвать вздутие живота и диарею. А если есть мандарины во время прохождения медикаментозной терапии, то эффективность некоторых лекарств может снизиться. Например, как и грейпфруты, эти фрукты могут нарушить метаболизм лекарств в печени.

Кроме того, кислоты могут повредить зубную эмаль и привести к ее повышенной чувствительности.
Кроме того, кислоты могут повредить зубную эмаль и привести к ее повышенной чувствительности.. Фото: 1MI

Сколько мандаринов можно съесть за день?

Юлия Гришенина поделилась рекомендациями, которые помогут получить от мандаринов только пользу:

  1. В день съедать не более 3-4 штук.
  2. При проблемах с желудком ограничить употребление или проконсультироваться с врачом.
  3. Полоскать рот водой после употребления мандаринов, чтобы снизить риск повреждения зубной эмали.
  4. Выбирать свежие и спелые плоды без пятен и повреждений на кожуре.
— Соблюдайте меру, выбирайте качественные сорта, и мандарины станут не только праздничным угощением, но и полезным элементом вашего рациона! — резюмировала эксперт.

Ранее RostovGazeta рассказывала, кому не стоит пить на Новый год.

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#Евгения Волкова#Здоровье#Продукты#Врач#Фрукты#Мандарины
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