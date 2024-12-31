Стало известно, как выбрать самые сладкие мандарины на Новый год

Как правило, больше всего сахара и калорий содержат крупные мандарины с тонкой и плотно прилегающей кожурой. Сам плод должен быть ярко-оранжевым или красноватым — такие чаще всего будут сладкими. То же самое можно сказать про отсутствие косточек (чаще всего они оказываются более сладкими) и насыщенный аромат. Последний говорит о высоком содержании сахара и эфирных масел.