Стать Гарри Поттером или погрузиться в «Астрал»: куда сходить 1 января в Ростове

Posted 31 декабря 2024, 15:29
Published 31 декабря 2024, 15:29
Modified 31 декабря 2024, 15:31
Updated 31 декабря 2024, 15:31
В ночном клубе «Embargo Villa» на улице Левобережной, 72 праздничные вечеринки будут устраивать несколько дней подряд.
Одним из диджеев будет знаменитый Aiwaska (18+), который скрывается под маской. Однако чтобы насладиться на танцполе его музыкой, необязательно видеть лицо инкогнито.
Стоимость билетов не указана, но известно, что вечеринка 1 числа начнется в 22.00 мск. Пройти на танцпол можно будет до полуночи.
Какие билеты доступны:
В кинотеатрах будут показывать:
Для аудитории постарше в прокате есть:
Фильмы ужасов: «Астрал. Кошмар в „Спринг Гарден“» (18+), «Синистер. Новые души» (18+), «Пятница 13-е. Новая глава» (18+) и «Еретик» (18+).
Приключенческие ролевые игры давно стали популярны в Ростове-на-Дону. Квеструмы можно найти в любом районе города. Сюжеты подготовили для самой разной аудитории — от мала до велика.
Квесты длятся около часа и стоят от 2200 до 6000 рублей за всех участников команды. В одном квесте могут принимать участие от 2 до 14 игроков или от 2 до 7, в зависимости от сюжетной линии.
В рекомендации для детей этот список почему-то не вошел, хотя возрастные ограничения начинаются у некоторых от шести лет, а сам сюжет во многих из них нестрашный и легкий для прохождения.
Ранее стало известно, что подорожает в Ростове с 1 января. Это и некоторые штрафы, и тарифы, и билеты на транспорт. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.