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Posted 31 декабря 2024, 15:29

Published 31 декабря 2024, 15:29

Modified 31 декабря 2024, 15:31

Updated 31 декабря 2024, 15:31

Стать Гарри Поттером или погрузиться в «Астрал»: куда сходить 1 января в Ростове

Стать Гарри Поттером или погрузиться в «Астрал»: куда сходить 1 января в Ростове

31 декабря 2024, 15:29
Фото: шедеврум. Стать Гарри Поттером или погрузиться в «Астрал»: куда сходить 1 января в Ростове
«Как встретишь Новый год, так его и проведешь» — гласит известная поговорка. Это значит, что настроение и события, сопровождающие новогодние праздники, могут распространиться и на все остальные дни наступившего года. А в какой компании его встретить — решать вам.

Новый год с DJ в маске

В ночном клубе «Embargo Villa» на улице Левобережной, 72 праздничные вечеринки будут устраивать несколько дней подряд.

Одним из диджеев будет знаменитый Aiwaska (18+), который скрывается под маской. Однако чтобы насладиться на танцполе его музыкой, необязательно видеть лицо инкогнито.

Стоимость билетов не указана, но известно, что вечеринка 1 числа начнется в 22.00 мск. Пройти на танцпол можно будет до полуночи.

Новый год с DJ Aiwaska в Эмбарго
Новый год с DJ Aiwaska в Эмбарго. Фото: тг Aiwaska

Какие билеты доступны:

  • Standard (вход до 0:00). Дает право доступа на танцпол на одного человека с ограничением по времени: необходимо прийти до 0:00.
  • Standard. Дает право доступа на танцпол на одного человека.
  • Групповой (на 4 человека). Билет на компанию из 4 человек категории Standard по выгодной цене. Дает право доступа на танцпол. Вы должны прийти одновременно.
  • Backstage. Билет с дополнительными привилегиями: приоритетное право входа, доступ в особую зону backstage на сцене позади артистов.
  • New Year’s Multipass. Объединенный билет категории Standard сразу на 3 мероприятия клуба: новогоднюю ночь (31 декабря), выступление Aiwaska (1 января) и Agassi Birthday feat. Krasa Rosa (4 января). Дает право доступа на танцпол на одного человека.

Куда сходить с детьми 1 января

В кинотеатрах будут показывать:

  • «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+);
  • «Домовенок Кузя» (6+);
  • «Баба Яга спасает Новый год» (6+);
  • «Три кота. Зимние каникулы» (6+);
  • «Приключения Паддингтона» (6+);
  • «Маша и Медведь в кино: Парк чудес» (6+);
  • «Новогодние истории зверушек» (0+);
  • «Финист. Первый богатырь» (6+);
  • «Ёлки-11» (6+).
В кинотеатрах 1 января будут и мультфильмы для детей, и фильмы для взрослых
В кинотеатрах 1 января будут и мультфильмы для детей, и фильмы для взрослых. Фото: 1MI

Для аудитории постарше в прокате есть:

  • приключенческая фантастика «Последний ронин» (18+);
  • российская комедия «Постучись в мою Тверь» (12+);
  • комедия с Филиппом Киркоровым «Братья» (16+);
  • музыкальное фэнтези «Быть лучше: История Робби Уильямса» (18+);
  • драма «Любовь Советского Союза» (16+);
  • фэнтези «Партенопа» (18+);
  • триллер-детектив «Конклав» (18+);
  • драма «Возвращение Одиссея» (16+);
  • биографический фильм об оперной диве «Мария» (16+).

Фильмы ужасов: «Астрал. Кошмар в „Спринг Гарден“» (18+), «Синистер. Новые души» (18+), «Пятница 13-е. Новая глава» (18+) и «Еретик» (18+).

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Квесты

Приключенческие ролевые игры давно стали популярны в Ростове-на-Дону. Квеструмы можно найти в любом районе города. Сюжеты подготовили для самой разной аудитории — от мала до велика.

Квесты длятся около часа и стоят от 2200 до 6000 рублей за всех участников команды. В одном квесте могут принимать участие от 2 до 14 игроков или от 2 до 7, в зависимости от сюжетной линии.

Рекомендуемые квесты для детей:

  • «Гарри и последний крестраж» (6+) — легкий и нестрашный;
  • «Супергерои» (6+) — легкий и нестрашный;
  • «Дом призраков» (6+) — легкий и нестрашный
  • «Ночь в музее. Ограбление» (6+) — средней сложности, нестрашный;
  • «Шерлок Холмс» (6+) — средней сложности, нестрашный;
Квесты в жанре хоррор, детективов и нестрашные ролевые игры для детей
Квесты в жанре хоррор, детективов и нестрашные ролевые игры для детей.
Фото: https://rostov.kvestam.ru/top-kvest/astral/

Квесты для ребят постарше

  • «Аномалия» (12+) — легкий хоррор;
  • «Коллекционер. Наследие» (12+) — хоррор средней сложности;
  • «Psycho lab» (12+) — хоррор средней сложности;
  • «И гаснет свет» (12+) — сложный хоррор;

Другие квесты

В рекомендации для детей этот список почему-то не вошел, хотя возрастные ограничения начинаются у некоторых от шести лет, а сам сюжет во многих из них нестрашный и легкий для прохождения.

  • «Уэнсдей. Новая битва» (6+) — легкий и нестрашный;
  • «Погружение» (6+) — средней сложности и нестрашный;
  • «Ограбление банка. Бумажный дом» (12+) — средней сложности и нестрашный;
  • «Коралина в Стране Кошмаров» (12+) — легкий и страшный
  • «Insane» (12+) — хоррор средней сложности;
  • «Психбольница» (12+) — хоррор средней сложности;
  • «Параноид» (12+) — хоррор средней сложности.

Ранее стало известно, что подорожает в Ростове с 1 января. Это и некоторые штрафы, и тарифы, и билеты на транспорт. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дети#Кино#Новый год#Ростов#Фильмы#Квесты#Вечеринка#DJ Aiwaska
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