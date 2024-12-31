Стать Гарри Поттером или погрузиться в «Астрал»: куда сходить 1 января в Ростове

Новый год с DJ в маске Куда сходить с детьми 1 января Квесты Рекомендуемые квесты для детей: Квесты для ребят постарше Другие квесты

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь» — гласит известная поговорка. Это значит, что настроение и события, сопровождающие новогодние праздники, могут распространиться и на все остальные дни наступившего года. А в какой компании его встретить — решать вам.

Новый год с DJ в маске В ночном клубе «Embargo Villa» на улице Левобережной, 72 праздничные вечеринки будут устраивать несколько дней подряд. Одним из диджеев будет знаменитый Aiwaska (18+), который скрывается под маской. Однако чтобы насладиться на танцполе его музыкой, необязательно видеть лицо инкогнито. Стоимость билетов не указана, но известно, что вечеринка 1 числа начнется в 22.00 мск. Пройти на танцпол можно будет до полуночи. Новый год с DJ Aiwaska в Эмбарго . Фото: тг Aiwaska Какие билеты доступны: Standard (вход до 0:00). Дает право доступа на танцпол на одного человека с ограничением по времени: необходимо прийти до 0:00.

Standard. Дает право доступа на танцпол на одного человека.

Групповой (на 4 человека). Билет на компанию из 4 человек категории Standard по выгодной цене. Дает право доступа на танцпол. Вы должны прийти одновременно.

Backstage. Билет с дополнительными привилегиями: приоритетное право входа, доступ в особую зону backstage на сцене позади артистов.

New Year’s Multipass. Объединенный билет категории Standard сразу на 3 мероприятия клуба: новогоднюю ночь (31 декабря), выступление Aiwaska (1 января) и Agassi Birthday feat. Krasa Rosa (4 января). Дает право доступа на танцпол на одного человека. Куда сходить с детьми 1 января В кинотеатрах будут показывать: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+);

«Домовенок Кузя» (6+);

«Баба Яга спасает Новый год» (6+);

«Три кота. Зимние каникулы» (6+);

«Приключения Паддингтона» (6+);

«Маша и Медведь в кино: Парк чудес» (6+);

«Новогодние истории зверушек» (0+);

«Финист. Первый богатырь» (6+);

«Ёлки-11» (6+). В кинотеатрах 1 января будут и мультфильмы для детей, и фильмы для взрослых . Фото: 1MI Для аудитории постарше в прокате есть: приключенческая фантастика «Последний ронин» (18+);

российская комедия «Постучись в мою Тверь» (12+);

комедия с Филиппом Киркоровым «Братья» (16+);

музыкальное фэнтези «Быть лучше: История Робби Уильямса» (18+);

драма «Любовь Советского Союза» (16+);

фэнтези «Партенопа» (18+);

триллер-детектив «Конклав» (18+);

драма «Возвращение Одиссея» (16+);

биографический фильм об оперной диве «Мария» (16+). Фильмы ужасов: «Астрал. Кошмар в „Спринг Гарден“» (18+), «Синистер. Новые души» (18+), «Пятница 13-е. Новая глава» (18+) и «Еретик» (18+). Власти Ростова сообщили о риске терактов в Новый год Узнать подробнее Квесты Приключенческие ролевые игры давно стали популярны в Ростове-на-Дону. Квеструмы можно найти в любом районе города. Сюжеты подготовили для самой разной аудитории — от мала до велика. Квесты длятся около часа и стоят от 2200 до 6000 рублей за всех участников команды. В одном квесте могут принимать участие от 2 до 14 игроков или от 2 до 7, в зависимости от сюжетной линии. Рекомендуемые квесты для детей: «Гарри и последний крестраж» (6+) — легкий и нестрашный;

«Супергерои» (6+) — легкий и нестрашный;

«Дом призраков» (6+) — легкий и нестрашный

«Ночь в музее. Ограбление» (6+) — средней сложности, нестрашный;

«Шерлок Холмс» (6+) — средней сложности, нестрашный; Фото: https://rostov.kvestam.ru/top-kvest/astral/ Квесты в жанре хоррор, детективов и нестрашные ролевые игры для детей . Квесты для ребят постарше «Аномалия» (12+) — легкий хоррор;

«Коллекционер. Наследие» (12+) — хоррор средней сложности;

«Psycho lab» (12+) — хоррор средней сложности;

«И гаснет свет» (12+) — сложный хоррор; Другие квесты В рекомендации для детей этот список почему-то не вошел, хотя возрастные ограничения начинаются у некоторых от шести лет, а сам сюжет во многих из них нестрашный и легкий для прохождения. «Уэнсдей. Новая битва» (6+) — легкий и нестрашный;

«Погружение» (6+) — средней сложности и нестрашный;

«Ограбление банка. Бумажный дом» (12+) — средней сложности и нестрашный;

«Коралина в Стране Кошмаров» (12+) — легкий и страшный

«Insane» (12+) — хоррор средней сложности;

«Психбольница» (12+) — хоррор средней сложности;

«Параноид» (12+) — хоррор средней сложности. Ранее стало известно, что подорожает в Ростове с 1 января. Это и некоторые штрафы, и тарифы, и билеты на транспорт. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta. Читайте также: Центре Ростова-на-Дону перекроют 1 января из-за новогоднего забега Гигантские очереди за продуктами выстроились в супермаркетах Ростова Билеты на предновогодние поезда из Москвы до Ростова подорожали до 117 тысяч рублей