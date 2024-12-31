Судостроительный завод продают за 750 млн рублей в Ростовской области

Завод оборудован древцехом, устройствами для пескоструйной очистки судов на класс SA-2 и безвоздушной покраски, а также кислородной станцией. На предприятие есть и судокорпусный цех, который оснащен металлорежущими и кромкогибочными станками, слесарно-механический цех с токарными, фрезерными, долбежными и расточными станками, а также цех по ремонту ДВС.