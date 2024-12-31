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Posted 31 декабря, 07:31

Published 31 декабря, 07:31

Modified 31 декабря, 07:31

Updated 31 декабря, 07:31

Судостроительный завод продают за 750 млн рублей в Ростовской области

Судостроительный завод продают за 750 млн рублей в Ростовской области

31 декабря 2024, 07:31
Фото: 1MI. Судостроительный завод продают за 750 млн рублей в Ростовской области
В Ростовской области выставили на продажу готовый бизнес — судостроительный завод. Предприятие со всем оборудованием обойдется в 749 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте объявлений.

Судоремонтный завод был создан в 1960 году в Усть-Донецке. На его территории производится ремонт различных судов речного флота, зимний отстой теплоходов и при необходимости подъем судов весом до одной тысячи тонн.

Всего территория имущественного комплекса составляет 10,6 гектара, из них 15,4 тысячи квадратных метров занимают здания и сооружения, а искусственно созданная акватория составляет 5,7 гектара.

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Завод оборудован древцехом, устройствами для пескоструйной очистки судов на класс SA-2 и безвоздушной покраски, а также кислородной станцией. На предприятие есть и судокорпусный цех, который оснащен металлорежущими и кромкогибочными станками, слесарно-механический цех с токарными, фрезерными, долбежными и расточными станками, а также цех по ремонту ДВС.

Добавим, что завод располагается рядом с действующими ж/д путями и трассой М-4 «Дон». За все это продавец просит 749 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что завод по производству бензина запустят в Ростовской области.

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