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Posted 31 декабря, 13:52

Published 31 декабря, 13:52

Modified 31 декабря, 13:54

Updated 31 декабря, 13:54

«Сядьте на пол!»: жителей Таганрога предупредили о ракетной опасности 31 декабря

«Сядьте на пол!»: жителей Таганрога предупредили о ракетной опасности 31 декабря

31 декабря 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney. «Сядьте на пол!»: жителей Таганрога предупредили о ракетной опасности 31 декабря

Жителей Таганрога предупредили о ракетной опасности 31 декабря

В последний день праздничных приготовлений, 31 декабря, в Таганроге объявили ракетную опасность. Предупреждение в telegram-канале главы администрации Светланы Камбуловой появилось около 16.30 мск.

Глава приморского города попросила сохранять спокойствие и следить за оповещениями.

— По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол, — предупредила Светлана Камбулова.
— Перерыв между салатами, — пошутили в комментариях подписчики главы.
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Также горожане сообщили о вое сирен. По их словам, на Гидропрессе и в центре Таганрога систему оповещения очень хорошо слышно.

— И на Западном, и на Северном тоже слышим! — добавляют другие. — На «Мармеладе», в центре, на Дзержинского.
— Слышно даже с закрытыми окнами, — отмечают некоторые.

Тем временем в Ростове тоже в нескольких районах воет сирена. Однако о ракетной опасности там жителей не предупреждали.

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#Евгения Волкова#Таганрог#Сирена#Оповещение#Ростов#Светлана Камбулова#Опасность#Праздники#Ракетная опасность
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