«Сядьте на пол!»: жителей Таганрога предупредили о ракетной опасности 31 декабря

Posted 31 декабря, 13:52
Published 31 декабря, 13:52
Modified 31 декабря, 13:54
Updated 31 декабря, 13:54
Глава приморского города попросила сохранять спокойствие и следить за оповещениями.
— По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол, — предупредила Светлана Камбулова.
— Перерыв между салатами, — пошутили в комментариях подписчики главы.
Также горожане сообщили о вое сирен. По их словам, на Гидропрессе и в центре Таганрога систему оповещения очень хорошо слышно.
— И на Западном, и на Северном тоже слышим! — добавляют другие. — На «Мармеладе», в центре, на Дзержинского.
— Слышно даже с закрытыми окнами, — отмечают некоторые.
Тем временем в Ростове тоже в нескольких районах воет сирена. Однако о ракетной опасности там жителей не предупреждали.