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Posted 31 декабря, 08:47

Published 31 декабря, 08:47

Modified 31 декабря, 08:49

Updated 31 декабря, 08:49

Традиционный забег пройдет в Ростове-на-Дону 1 января

Традиционный забег пройдет в Ростове-на-Дону 1 января

31 декабря 2024, 08:47
Фото: 1MI.
В Ростове 1 января состоится традиционный забег в центре города протяженностью 4 километра. Об этом рассказали на сайте, посвященному мероприятию.

Уточняется, что участвовать смогут как взрослые, так и дети. Сбор участников будет проходить в 9.00 мск возле городской елки у парка Горького, а сам забег стартует в 10.00.

Маршрут охватывает Пушкинскую и Театральный проспект, а финиш будет у Публичной библиотеки. При этом уточняется, что главное в мероприятии — не соревнование, а участие.

Также в этот день пройдет акция «Секретный Дед Мороз». Суть состоит в том, что нужно прийти с подарком для другого участника, а в конце мероприятия получить свой.

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Ранее появилась информация, что в донской столице накануне новогодних праздников развернули оперштаб.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Акция#Забег#Ростов#Пушкинская#Театральный проспект#Новогодние праздники
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