Традиционный забег пройдет в Ростове-на-Дону 1 января

Posted 31 декабря, 08:47
Published 31 декабря, 08:47
Modified 31 декабря, 08:49
Updated 31 декабря, 08:49
Уточняется, что участвовать смогут как взрослые, так и дети. Сбор участников будет проходить в 9.00 мск возле городской елки у парка Горького, а сам забег стартует в 10.00.
Маршрут охватывает Пушкинскую и Театральный проспект, а финиш будет у Публичной библиотеки. При этом уточняется, что главное в мероприятии — не соревнование, а участие.
Также в этот день пройдет акция «Секретный Дед Мороз». Суть состоит в том, что нужно прийти с подарком для другого участника, а в конце мероприятия получить свой.
Ранее появилась информация, что в донской столице накануне новогодних праздников развернули оперштаб.