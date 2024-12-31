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Posted 31 декабря, 14:10

Published 31 декабря, 14:10

Modified 31 декабря, 22:20

Updated 31 декабря, 22:20

Улицы в центре Ростова перекроют 1 января

Центр Ростова-на-Дону перекроют 1 января из-за новогоднего забега

31 декабря 2024, 14:10
Фото: 1MI. Улицы в центре Ростова перекроют 1 января
В Ростове-на-Дону в первый день 2025 года перекроют центральные улицы из-за традиционного новогоднего забега. Подробности рассказали на сайте, посвященном мероприятию.

В первый день 2025 года состоится традиционный забег протяженностью 4 километра в центре города. Сбор участников будет проходить в 9.00 мск возле городской елки в парке Горького. Сам забег начнется в 10.00.

На сайте также разместили карту маршрута. Участники будут бежать по парку Горького и Пушкинской улице. Маршрут также захватит Театральный проспект, а финиш будет возле Публичной библиотеки.

В связи с этим перекроют движение на дорогах центральных улиц Ростова, которые попали на карту забега.

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Ранее стало известно, какая погода будет в начале января 2025 в донском регионе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Новый год#Мероприятия#Забег#Ростов#Центр города#Новогодний забег
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