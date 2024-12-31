Центр Ростова-на-Дону перекроют 1 января из-за новогоднего забега

Posted 31 декабря, 14:10
Published 31 декабря, 14:10
Modified 31 декабря, 22:20
Updated 31 декабря, 22:20
В первый день 2025 года состоится традиционный забег протяженностью 4 километра в центре города. Сбор участников будет проходить в 9.00 мск возле городской елки в парке Горького. Сам забег начнется в 10.00.
На сайте также разместили карту маршрута. Участники будут бежать по парку Горького и Пушкинской улице. Маршрут также захватит Театральный проспект, а финиш будет возле Публичной библиотеки.
В связи с этим перекроют движение на дорогах центральных улиц Ростова, которые попали на карту забега.