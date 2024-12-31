В 2025 году в Ростове повысят тариф на эвакуацию машин

Также в документе опубликовали тарифы на последующие три года. Так, в 2026 году за эвакуацию автомобиля владельцам нужно будет выплатить 3854 рублей. На 360 рублей по сравнению с 2024 годом повысится тариф в 2027 году и составит почти 4009 рублей. В 2028 году он вырастет еще на 160 рублей.