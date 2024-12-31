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Posted 31 декабря, 12:05

Published 31 декабря, 12:05

Modified 31 декабря, 12:05

Updated 31 декабря, 12:05

В 2025 году в Ростове повысят тариф на эвакуацию машин

В 2025 году в Ростове повысят тариф на эвакуацию машин

31 декабря 2024, 12:05
Фото: 1MI. В 2025 году в Ростове повысят тариф на эвакуацию машин
В постановление о перемещении и хранении задержанных транспортных средств в Ростове-на-Дону внесли изменения. Согласно им, с начала 2025 года водители будут платить за эвакуацию автомобилей на 212 рублей больше. Информация об этом появилась на сайте региональной службы по тарифам Ростовской области.

Сообщается, что водителям, которые припарковали автомобиль в неположенном месте теперь нужно будет заплатить 3860 рублей. Это — на 212 рублей больше, чем в 2024 году.

Также в документе опубликовали тарифы на последующие три года. Так, в 2026 году за эвакуацию автомобиля владельцам нужно будет выплатить 3854 рублей. На 360 рублей по сравнению с 2024 годом повысится тариф в 2027 году и составит почти 4009 рублей. В 2028 году он вырастет еще на 160 рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Тарифы#Авто#Транспорт#Штрафы
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