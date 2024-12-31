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Posted 31 декабря, 05:28

Published 31 декабря, 05:28

Modified 31 декабря, 05:28

Updated 31 декабря, 05:28

В детстве на Новый год большинство ростовчан были зайчиками и снежинками

В детстве на Новый год большинство ростовчан были зайчиками и снежинками

31 декабря 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney. В детстве на Новый год большинство ростовчан были зайчиками и снежинками
Сюжет
Праздник
Аналитики провели опрос и выяснили, как и с кем жители Ростова-на-Дону собираются встретить 2025 год, а также в какие костюмы их наряжали в детстве.

Опрос аналитиков «Авито» показал, что в детстве жительниц Ростова-на-Дону чаще всего наряжали в костюмы снежинок, а мальчиков — в зайчиков. Реже девочки были в образе снегурочек и лисичек. Мальчики также надевали костюмы волков и медведей.

Сейчас женщины встречают Новый год в платьях, а мужчины — в повседневной одежде. При этом каждый третий добавляет в свой образ что-нибудь связанное с символикой наступающего года. Также большинство респондентов потратили на новогодний наряд до трех тысяч рублей. Менее, чем пятая часть опрошенных, собрала праздничный образ на 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что большая часть ростовчан заранее решила встретить 2025 год в кругу семьи. 11% респондентов отложат планирование 31 декабря на последний момент.

34% опрошенных ростовчан хотят собрать за одним столом всех близких и друзей. Вдвоем с второй половинкой встречают Новый год лишь 8% опрошенных, а в одиночестве или с коллегами праздник отмечают чаще всего мужчины (5% и 2%).

Что касается музыкальных произведений, то у многих ростовчан (33%) 31 декабря будет играть «В лесу родилась елочка». У молодежи 18-24 лет с Новым годом чаще ассоциируются зарубежные хиты «Last Christmas» Джорджа Майкла и «Jingle Bells» Джеймса Пьерпонта.

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Ранее на утреннике в одной из школ в Ростове спели песенку про пьяных ежиков.

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