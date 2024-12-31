В детстве на Новый год большинство ростовчан были зайчиками и снежинками

Posted 31 декабря, 05:28
Published 31 декабря, 05:28
Modified 31 декабря, 05:28
Updated 31 декабря, 05:28
Опрос аналитиков «Авито» показал, что в детстве жительниц Ростова-на-Дону чаще всего наряжали в костюмы снежинок, а мальчиков — в зайчиков. Реже девочки были в образе снегурочек и лисичек. Мальчики также надевали костюмы волков и медведей.
Сейчас женщины встречают Новый год в платьях, а мужчины — в повседневной одежде. При этом каждый третий добавляет в свой образ что-нибудь связанное с символикой наступающего года. Также большинство респондентов потратили на новогодний наряд до трех тысяч рублей. Менее, чем пятая часть опрошенных, собрала праздничный образ на 5 тысяч рублей.
Выяснилось, что большая часть ростовчан заранее решила встретить 2025 год в кругу семьи. 11% респондентов отложат планирование 31 декабря на последний момент.
34% опрошенных ростовчан хотят собрать за одним столом всех близких и друзей. Вдвоем с второй половинкой встречают Новый год лишь 8% опрошенных, а в одиночестве или с коллегами праздник отмечают чаще всего мужчины (5% и 2%).
Что касается музыкальных произведений, то у многих ростовчан (33%) 31 декабря будет играть «В лесу родилась елочка». У молодежи 18-24 лет с Новым годом чаще ассоциируются зарубежные хиты «Last Christmas» Джорджа Майкла и «Jingle Bells» Джеймса Пьерпонта.