В детстве на Новый год большинство ростовчан были зайчиками и снежинками

Сейчас женщины встречают Новый год в платьях, а мужчины — в повседневной одежде. При этом каждый третий добавляет в свой образ что-нибудь связанное с символикой наступающего года. Также большинство респондентов потратили на новогодний наряд до трех тысяч рублей. Менее, чем пятая часть опрошенных, собрала праздничный образ на 5 тысяч рублей.