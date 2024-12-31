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Posted 31 декабря, 09:10

Published 31 декабря, 09:10

Modified 31 декабря, 09:14

Updated 31 декабря, 09:14

В Новошахтинске сбили два беспилотника 31 декабря

В Новошахтинске сбили два беспилотника. Военные продолжают отражать атаку

31 декабря 2024, 09:10
Фото: Минобороны РФ.

В Новошахтинске сбили два беспилотника 31 декабря

Около полудня 31 декабря в Ростовской области в районе Новошахтинска силами и средствами ПВО было уничтожено два беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Военные продолжают отражать воздушную атаку врага», — пишет врио губернатора региона.

Жители сообщают, что от РСЧС многим пришла рассылка об опасности.

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Ранее утром 31 декабря ростовчане проснулись от ужасного грохота. Оказалось, что в небе над Ростовом-на-Дону система ПВО отразила атаку вражеского беспилотника. Обошлось без разрушений и пострадавших.

До этого стало известно о падении вражеского БПЛА на территории локомотивного депо. Там выбило стекла, но серьезных повреждений вражеский дрон не нанес.

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#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Юрий Слюсарь
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