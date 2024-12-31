В Новошахтинске сбили два беспилотника. Военные продолжают отражать атаку

Posted 31 декабря, 09:10
Published 31 декабря, 09:10
Modified 31 декабря, 09:14
Updated 31 декабря, 09:14
По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
«Военные продолжают отражать воздушную атаку врага», — пишет врио губернатора региона.
Жители сообщают, что от РСЧС многим пришла рассылка об опасности.
Ранее утром 31 декабря ростовчане проснулись от ужасного грохота. Оказалось, что в небе над Ростовом-на-Дону система ПВО отразила атаку вражеского беспилотника. Обошлось без разрушений и пострадавших.
До этого стало известно о падении вражеского БПЛА на территории локомотивного депо. Там выбило стекла, но серьезных повреждений вражеский дрон не нанес.