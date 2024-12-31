В Новошахтинске сбили два беспилотника. Военные продолжают отражать атаку

В Новошахтинске сбили два беспилотника 31 декабря

Около полудня 31 декабря в Ростовской области в районе Новошахтинска силами и средствами ПВО было уничтожено два беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.