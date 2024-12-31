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Posted 31 декабря, 10:16

Published 31 декабря, 10:16

Modified 31 декабря, 10:18

Updated 31 декабря, 10:18

В Ростовской области из-за холодильника сгорела квартира

В Ростовской области из-за холодильника сгорела квартира

31 декабря 2024, 10:16
Фото: 1MI. В Ростовской области из-за холодильника сгорела квартира
В Новочеркасске на Восточной улице произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Из горящего дома удалось вытащить пятерых человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Ростовской области.

По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения работы холодильника. Сообщается, что в момент возгорания владельца квартиры не было дома.

Прибывшие на место происшествия пожарные службы вытащили из коридора двухэтажки пять человек. Среди них оказались мужчина-инвалид и три ребенка. К счастью, обошлось без погибших. Пожар ликвидировали на 12 квадратах.

Фото: МЧС Ростовской области
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Ранее пожар случился в СТО с автомобилями в Батайске.

До этого в Ростовской области посреди ночи вспыхнула шашлычная.

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