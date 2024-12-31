В Ростовской области из-за холодильника сгорела квартира

Posted 31 декабря, 10:16
Published 31 декабря, 10:16
Modified 31 декабря, 10:18
Updated 31 декабря, 10:18
По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения работы холодильника. Сообщается, что в момент возгорания владельца квартиры не было дома.
Прибывшие на место происшествия пожарные службы вытащили из коридора двухэтажки пять человек. Среди них оказались мужчина-инвалид и три ребенка. К счастью, обошлось без погибших. Пожар ликвидировали на 12 квадратах.
Ранее пожар случился в СТО с автомобилями в Батайске.
До этого в Ростовской области посреди ночи вспыхнула шашлычная.