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Posted 31 декабря, 08:06

Published 31 декабря, 08:06

Modified 31 декабря, 08:06

Updated 31 декабря, 08:06

В Ростовской области изменили график работы ветлечебниц на новогодних праздниках

В Ростовской области изменили график работы ветлечебниц на новогодних праздниках

31 декабря 2024, 08:06
Фото: 1MI. В Ростовской области изменили график работы ветлечебниц на новогодних праздниках
В Ростовской области изменится график работы государственных ветлечебниц в период новогодних праздников. Об этом рассказало региональное правительство.

Сообщается, что в донской столице 31 декабря за помощью хозяева домашних животных смогут обратиться только в приемный пункт на проспекте Кировский, 106 с 9.00 до 15.00 мск.

1 и 7 января 2025 года все подразделения будут закрыты.

С 2 по 6 и 8 января ветврачи будут дежурить с 10.00 до 19.00 мск в нескольких клиниках. Среди них — подразделения на проспекте Кировском 106, а также на улицах Катаева, 232, 2-я Краснодарская, 39, Брестская, 2/81 и Венеры, 21.

Региональное правительство также напомнило владельцам питомцев, что животным лучше не давать еду с праздничного стола и по возможности оградить их елочных украшений.

Кроме того, сообщается, что на новогодних праздниках на торговых объектах эксперты будут проверять качество продуктов животного происхождения.

График работы МРЭО Ростовской области изменится в новогодние праздники
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Ранее в донской столице утвердили расписание травмпунктов в период новогодних праздников.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Питомцы#Ветеринария#Новогодние праздники#Пресс-служба#График работы
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