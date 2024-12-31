В Ростовской области изменили график работы ветлечебниц на новогодних праздниках

Posted 31 декабря, 08:06
Published 31 декабря, 08:06
Modified 31 декабря, 08:06
Updated 31 декабря, 08:06
Сообщается, что в донской столице 31 декабря за помощью хозяева домашних животных смогут обратиться только в приемный пункт на проспекте Кировский, 106 с 9.00 до 15.00 мск.
1 и 7 января 2025 года все подразделения будут закрыты.
С 2 по 6 и 8 января ветврачи будут дежурить с 10.00 до 19.00 мск в нескольких клиниках. Среди них — подразделения на проспекте Кировском 106, а также на улицах Катаева, 232, 2-я Краснодарская, 39, Брестская, 2/81 и Венеры, 21.
Региональное правительство также напомнило владельцам питомцев, что животным лучше не давать еду с праздничного стола и по возможности оградить их елочных украшений.
Кроме того, сообщается, что на новогодних праздниках на торговых объектах эксперты будут проверять качество продуктов животного происхождения.