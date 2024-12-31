В Ростовской области изменили график работы ветлечебниц на новогодних праздниках

С 2 по 6 и 8 января ветврачи будут дежурить с 10.00 до 19.00 мск в нескольких клиниках. Среди них — подразделения на проспекте Кировском 106, а также на улицах Катаева, 232, 2-я Краснодарская, 39, Брестская, 2/81 и Венеры, 21.