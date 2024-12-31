Жители Ростовской области стали тревожнее в 2024 году

Posted 31 декабря, 12:12
Published 31 декабря, 12:12
Modified 31 декабря, 12:12
Updated 31 декабря, 12:12
Сообщается, что исследование выявляло уровень тревожности россиян, основываясь на анализе соцмедиа. В итоге было выделено три группы регионов: самые встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.
Одной из тем, которая тревожила россиян, является мошенничество. Также исследование выявило обеспокоенность насчет роста цен, терроризма, СВО, снижения курса рубля, сферы ЖКХ и мигрантов. Лидером «тревожной повестки» в 2024 году стало замедление YouTube.
Согласно данным таблицы, опубликованной на сайте, донской регион вошел в категорию «самых встревоженных» и занял в рейтинге седьмое место из 10.
Выяснилось, что жителей Ростовской области сильнее всего беспокоил вопрос КТО. Также тревогу вызывали проблемы роста цен и новости СВО.
При этом в 2023 году Ростовская область занимала восьмое место в рейтинге.