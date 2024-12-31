Жители Ростовской области стали тревожнее в 2024 году

Одной из тем, которая тревожила россиян, является мошенничество. Также исследование выявило обеспокоенность насчет роста цен, терроризма, СВО, снижения курса рубля, сферы ЖКХ и мигрантов. Лидером «тревожной повестки» в 2024 году стало замедление YouTube.