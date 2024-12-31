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Posted 31 декабря, 12:12

Published 31 декабря, 12:12

Modified 31 декабря, 12:12

Updated 31 декабря, 12:12

Жителей Ростовской области признали самыми тревожными в России

Жители Ростовской области стали тревожнее в 2024 году

31 декабря 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney. Жителей Ростовской области признали самыми тревожными в России
Ростовская область вошла в список самых тревожных регионов России в 2024 году. Это показали результаты исследования «Национальный индекс тревожности россиян. КРОС».

Сообщается, что исследование выявляло уровень тревожности россиян, основываясь на анализе соцмедиа. В итоге было выделено три группы регионов: самые встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

Одной из тем, которая тревожила россиян, является мошенничество. Также исследование выявило обеспокоенность насчет роста цен, терроризма, СВО, снижения курса рубля, сферы ЖКХ и мигрантов. Лидером «тревожной повестки» в 2024 году стало замедление YouTube.

Согласно данным таблицы, опубликованной на сайте, донской регион вошел в категорию «самых встревоженных» и занял в рейтинге седьмое место из 10.

Выяснилось, что жителей Ростовской области сильнее всего беспокоил вопрос КТО. Также тревогу вызывали проблемы роста цен и новости СВО.

При этом в 2023 году Ростовская область занимала восьмое место в рейтинге.

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Ранее стало известно, что донской регион отстал от Кубани в рейтинге качества жизни.

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